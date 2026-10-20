89. dakikada attığı golle Hilal, konuğu Hazm karşısında değerli bir galibiyeti son anda kaptı; ancak İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, kaçan fırsatlar geçidinden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve takımının puanları hak ettiğini, fakat şans yüzüne gülmeden önce 89 dakika boyunca hücumda büyük sıkıntı yaşadığını vurguladı.

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında, pazartesi günü "Mamlaka Arena" stadında oynanan karşılaşmada oyuncularının Hazm'ı 1-0 yenerek galibiyeti hak ettiğini vurguladı.

Hilal, maçı Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin 89. dakikada kaydettiği oldukça geç bir golle kazandı ve puanını 24'e yükselterek liderliği geri aldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Inzaghi şunları söyledi: "Oyuncular, ortaya koydukları oyun göz önüne alındığında galibiyeti hak ettiler, ancak kaçan fırsatlar rahatsız ediciydi."

İtalyan teknik direktör, hücumdaki sıkıntının boyutunu açıklamak için rakamların diline başvurdu ve şunları ekledi: "Kaleye 21 kez şut çektik ve bunların yalnızca birinde şans bize güldü." Inzaghi ayrıca oyuncularına maç boyunca gösterdikleri çaba, konsantrasyon ve yüksek fiziksel performans için teşekkür etti.

Acil durum planı: Dammam'dan Doha'ya

Inzaghi önlerinde olana bakmayı da ihmal etmedi ve 11. hafta kapsamında cuma günü Kadsiye ile oynanacak bir sonraki karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, Roshn Ligi'ndeki liderliği korumak için bu maçı kazanmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Teknik direktör, takımın yorucu bir seyahat planını da açıkladı ve şöyle dedi: "Kadsiye ile karşılaşmak için Dammam'a gideceğiz ve büyük ihtimalle AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde oynamak üzere Doha'ya gitmek için orada kalacağız."

Hilal'i, AFC Elit Şampiyonlar Ligi Batı grubunun üçüncü haftası kapsamında, bu ayın 27 Ekim'inde deplasmanda Katarlı Al Shamal karşısında zorlu bir karşılaşma bekliyor. Bu yolculuk Riyad'dan başlayıp Doğu Bölgesi üzerinden Katar'ın başkentine ulaşacak.



