İnzaghi'den Benzema ile anlaşmazlık iddialarına net yanıt

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Fransız Karim Benzema ile ilişkisi hakkında süren tartışmalara dair tavrını netleştirdi. İtalyan teknik adam, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ikinci hafta müsabakaları kapsamında perşembe akşamı Feyha'yı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından net açıklamalarda bulundu.

Son günlerde, Inzaghi ile Benzema arasında bir anlaşmazlık bulunduğuna dair spekülasyonlar yayılmış; bununla eş zamanlı olarak Hilal'in, performansındaki düşüş nedeniyle Fransız forvetten vazgeçmek istediği konuşulmuştu. Ancak İtalyan teknik adam, Feyha karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında bambaşka bir mesaj vermeye özen gösterdi.

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Inzaghi şöyle konuştu: "Genel olarak organizasyonlu ve yüksek kalitede oynadık, maç baskısıyla birlikte bu tür bir performans sergilemek doğal." İtalyan çalıştırıcı, takımın ortaya koyduğu görüntüden ve sezon başındaki peş peşe gelen zorlu maçlarla başa çıkma kabiliyetinden memnun olduğunu vurguladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman en iyisi ve takımın seviyesini yükseltmek için çabalıyoruz, takımın önde sergilediği performanstan ve mükemmel takım oyunundan memnunum." Bu ifadeleriyle, Benzema hakkında süregelen tartışmalara rağmen odağının tek bir oyuncuyu değerlendirmek değil, tüm sistemi geliştirmek olduğuna işaret etti.

Inzaghi, Benzema'yı savundu ve tavrını netleştirdi

Fransız forvete değindiğinde ise Inzaghi'nin mesajı net oldu: "Karim Benzema iyi bir oyuncu ve takıma katkı sağlayacak." Böylece oyuncuya bağlılığını doğrudan teyit etti ve aralarında bir kriz bulunduğu ya da kulübün ondan kurtulmaya yöneldiği yönündeki söylentileri fiilen yalanladı.

İtalyan teknik adam Benzema hakkında konuşmakla yetinmedi, Hollandalı Crysencio Summerville'i de övdü ve şöyle dedi: "Aynı şekilde takıma yapılan son takviyeler, örneğin harika Hollandalı Summerville." Yeni transferlerin, yönetimin takımın kalitesini artırmak için yürüttüğü çalışmanın bir parçasını temsil ettiğini vurguladı.

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Inzaghi transfer konusuna da değinerek şunları açıkladı: "Transfer piyasasından kulübün sportif yönetimi sorumlu; birçok oyuncunun katılımında gecikme yaşanmasına rağmen kamp başlamadan önce iyi bir iş çıkardı." Böylece transfer ve ayrılık kararlarına doğrudan müdahale ettiği yönündeki spekülasyonlara nokta koydu.

Bu açıklamalarla Inzaghi, Benzema ile geleceğini iç anlaşmazlıklara bağlayan söylentilerin kapısını kapatmış görünüyor. Fransız oyuncunun hâlâ planları içinde yer aldığını, Hilal'in sportif yönetimin gözetiminde kadrosunu geliştirmeye devam ettiğini vurgularken, takım da sezon başında galibiyetleri arka arkaya toplamayı sürdürüyor.