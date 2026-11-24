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Nicolò Barella, Inter forması giyen orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Stuttgart ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

"Farkı her zaman takımın yarattığını söyledim, her zaman", sözlerini aktarıyor FcInter1908.it . "Bu soyunma odasında harika insanlar var ama bazen bazı durumları daha iyi yönetmeliydik. Sahaya çıkan biziz. Bu bizim sorumluluğumuz. Birbirimizle konuştuk çünkü yetişkin ve deneyimli oyuncularız. Çözüm önümüzde hazır olsaydı işimiz çok kolay olurdu. Bu durumu iyileştirmek için konuşmaya devam etmeliyiz ama bunlar futbolun bir parçası. Ben endişeli değilim".

"Bergamo'da öne geçtiysek bunda herkesin payı vardı. Rakibin geri dönmesine izin verdiğimizde de hata hepimizindi. Dikkatimiz biraz azaldı, maçın bitmiş olabileceğini düşünmek anlaşılabilir. Ama maç gerçekten hakem düdüğü çaldığında biter. Üç puan yerine bir puanla eve dönmeyi göze alamayız. Lig boyunca bu tür hatalar olabilir. Puan tablosunda hâlâ yarışın içindeyiz ve bardağın dolu tarafına bakıyorum".

Chalanoglu ve Zielinski'nin yokluğu: "Kim olursa olsun, her oyuncunun yokluğu hissedilir. Çok sayıda maç, çok sayıda turnuva var. Sezonun, yoğun maç temposunun etkisini hissettiğimiz bir dönemindeyiz. Sahada en iyi hâlimizi göstermeliyiz. Karşılaşacağımız takımın özelliklerini gördük. Fiziksel açıdan çok güçlü ve yüksek tempolu bir takım. Elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız. Bunu yapmak istiyoruz".

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"Motivasyon eksikliği mi var? Sırtın duvara dayandığında kendini harekete geçirmeye çalışırsın, bu daha kolaydır. Ama Inter'e geldiğimden beri düşüncemiz hep her kulvarda mücadele etmek oldu. Bunu bazı yıllar daha iyi yaptık, bazı yıllar yapamadık. Bunun aldığımız darbelerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. İnişli çıkışlı dönemler olur, bir takımın hikâyesi böyledir. On yıl boyunca hep zirvede kalan takım sayısı azdır. Inter'in zaman içinde düşüp ardından yeniden ayağa kalkması olağan bir durum".

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"Başardıklarımızla yetiniyor muyuz? Böyle bir şey olmamalı. Üst üste iki kez Serie A şampiyonluğunu kazanan son takım Juventus'tu. Şampiyonluğu koruma hedefimiz var. Ben Inter'e geldiğimden beri bunu başaramadık; bu, bizim için bir motivasyon kaynağı olmalı. Başka turnuvalarda da mücadele ediyoruz. Onlara saygı göstermeli ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için yüzde 100'ümüzü vermeliyiz".