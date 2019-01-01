Inter'den Eljif Elmas için takas teklifi

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta sahası Eljif Elmas, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Oyuncunun son talibi Inter ise takas teklifi sunacak.

Fanatik'ten Yunus Dilber'in haberine göre 'nın dev kulüplerinden , Eljif Elmas ile yakından ilgileniyor. Makedon oyuncunun transferi için ise 'ye takas teklifi sunmaya hazırlanıyorlar.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgi odağı oldu. , , Hotspur ve Saint Petersburg'un ardından Inter'in de Makedon futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

19 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 ila 20 milyon euro'luk bir bonservis bedelinden bahsedilirken Inter kulübünün bu meblağı azaltabilmek için farklı bir formül üzerinde durabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin, Eljif için kapısı 15 ila 20 milyon euro'dan açacağı belirtildi. İddiala göre Inter, bu ücreti düşürmek için takımın 34 yaşındaki Brezilyalı stoperi Joao Miranda'yı Fenerbahçe'ye teklif edecek.