Inter'den Eljif Elmas için takas teklifi
Fanatik'ten Yunus Dilber'in haberine göre Serie A'nın dev kulüplerinden Inter, Eljif Elmas ile yakından ilgileniyor. Makedon oyuncunun transferi için ise Fenerbahçe'ye takas teklifi sunmaya hazırlanıyorlar.
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgi odağı oldu. Lazio, Fiorentina, Tottenham Hotspur ve Zenit Saint Petersburg'un ardından Inter'in de Makedon futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.
19 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 ila 20 milyon euro'luk bir bonservis bedelinden bahsedilirken Inter kulübünün bu meblağı azaltabilmek için farklı bir formül üzerinde durabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, Eljif için kapısı 15 ila 20 milyon euro'dan açacağı belirtildi. İddiala göre Inter, bu ücreti düşürmek için takımın 34 yaşındaki Brezilyalı stoperi Joao Miranda'yı Fenerbahçe'ye teklif edecek.