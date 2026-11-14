Inter, Thuram'dan gelen haberle rahatladı: Hücumdaki sıkıntı şimdiden sona erdi

Marcus Thuram, kas yorgunluğu nedeniyle Fransa Milli Takımı kampından ayrılmak zorunda kalmasının ardından Inter hücumundaki yerini yeniden almaya hazır. Atalanta-Inter maçında oynamaya şimdiden hazır.

Reklam

Gazzetta dello Sport'un haberine göre önemli bir sorun söz konusu değil. Fransız forvet, Sarri'nin takımına karşı Pio Esposito ile birlikte ilk 11'de sahaya çıkabilir.

İlk milli arada kadroya alınmayan Thuram'ın daha sonra Zidane tarafından kadroya çağrılması, sağ biseps femoris kasındaki yorgunluk nedeniyle yarıda kaldı. Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre bu tedbirin, milli aranın hemen ardından Inter'in 22 Kasım'da Bergamo'da Atalanta ile oynayacağı maçta sahaya dönmesine engel olması beklenmiyor. Marcus, takımla antrenmanlara dönmeye ve ilk 11'deki yerini yeniden almaya hazır. Fransız oyuncu şu anda Inter hücumunun en önemli isimlerinden biri.

Pio Esposito ile uyumu şimdiden oturdu ve rakamlar da bunu doğruluyor. İkilinin birlikte ilk 11'de başladığı altı maçta toplam sekiz gol kaydettiler: Beşini Thuram, üçünü ise İtalya Milli Takımı'nın forveti attı. Bu performans, Inter'in söz konusu maçlarda toplam 18 gol bulmasına katkı sağladı. Inter bu karşılaşmalarda yalnızca beş gol yedi. Şimdi hedef, Sarri'nin çalıştırdığı takıma karşı ikiliyi yeniden ilk 11'de buluşturmak. Üstelik Inter'in milli aranın ardından kaptan Lautaro Martinez'e de kavuşması bekleniyor. Bunun Atalanta maçına yetişip yetişmeyeceğini göreceğiz. Tek eksik Bonny (aralık ortasında dönecek): Inter'in hücumdaki eksik oyuncu sıkıntısı şimdiden sona erdi.