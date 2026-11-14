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thuram interGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Inter, Thuram'dan gelen haberle rahatladı: Hücumdaki sıkıntı şimdiden sona erdi

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Marcus Thuram, kas yorgunluğu nedeniyle Fransa Milli Takımı kampından ayrılmak zorunda kalmasının ardından Inter hücumundaki yerini yeniden almaya hazır. Atalanta-Inter maçında oynamaya şimdiden hazır.

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Gazzetta dello Sport'un haberine göre önemli bir sorun söz konusu değil. Fransız forvet, Sarri'nin takımına karşı Pio Esposito ile birlikte ilk 11'de sahaya çıkabilir.

İlk milli arada kadroya alınmayan Thuram'ın daha sonra Zidane tarafından kadroya çağrılması, sağ biseps femoris kasındaki yorgunluk nedeniyle yarıda kaldı. Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre bu tedbirin, milli aranın hemen ardından Inter'in 22 Kasım'da Bergamo'da Atalanta ile oynayacağı maçta sahaya dönmesine engel olması beklenmiyor. Marcus, takımla antrenmanlara dönmeye ve ilk 11'deki yerini yeniden almaya hazır. Fransız oyuncu şu anda Inter hücumunun en önemli isimlerinden biri.

Pio Esposito ile uyumu şimdiden oturdu ve rakamlar da bunu doğruluyor. İkilinin birlikte ilk 11'de başladığı altı maçta toplam sekiz gol kaydettiler: Beşini Thuram, üçünü ise İtalya Milli Takımı'nın forveti attı. Bu performans, Inter'in söz konusu maçlarda toplam 18 gol bulmasına katkı sağladı. Inter bu karşılaşmalarda yalnızca beş gol yedi. Şimdi hedef, Sarri'nin çalıştırdığı takıma karşı ikiliyi yeniden ilk 11'de buluşturmak. Üstelik Inter'in milli aranın ardından kaptan Lautaro Martinez'e de kavuşması bekleniyor. Bunun Atalanta maçına yetişip yetişmeyeceğini göreceğiz. Tek eksik Bonny (aralık ortasında dönecek): Inter'in hücumdaki eksik oyuncu sıkıntısı şimdiden sona erdi.

Yazan:Gianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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