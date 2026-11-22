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2025/2026 Panchina d'Oro ödülünü yeni kazanan Cristian Chivu, geçen sezonun kutlamalarını tamamen geride bırakıp 2026/2027 sezonuna odaklanmak istiyor. Şampiyonluk yarışının bugün son derece açık olduğu bir dönemde Inter'in, Lazio, Roma ve Milan'ın galibiyetlerine hemen yanıt vermesi gerekiyor. İlk fırsat, bu akşam Bergamo'da Atalanta'ya karşı oynanacak deplasman maçı.

DAZN'a konuşan Rumen teknik direktör, maçın zorluğunu bir kez daha vurguladı. Oyuncularının birçoğunun millî takımlarıyla dünyanın farklı yerlerine gittiği aranın ardından böylesine önemli bir maça hazırlanmak kolay değil. Üstelik bu aradan önce en iyi durumda olmayan birçok oyuncuyu yeniden hazır hâle getirmesi gerekiyor. Kaybedilen derbi uzak bir anı olarak kalmalı; ardından Como karşısında alınan galibiyet ise gelişmeyi sürdürmenin temeli olmalı. İşte Chivu'nun sözleri.

SARRI ZORLUKLAR YAŞADI - "Sarri'nin nasıl bir oyun ortaya koyduğunu, Atalanta'ya kazandırmaya çalıştığı düzeni hepimiz biliyoruz. Burada yalnızca birkaç aydır çalışıyor. Savunmada zorluklar yaşadıklarını ve asıl savunma hattını hiç sahaya süremediklerini biliyoruz."



BERGAMO'DA OYNAMAK HİÇBİR ZAMAN KOLAY DEĞİL - "Millî takım maçları olduğunda çok sayıda oyuncunuz dünyanın dört bir yanına gidiyor. Bergamo'da oynamak hiçbir zaman kolay değil. Beklentiler yüksek; elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve iki hafta önce bıraktığımız yerden devam etmeliyiz."

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DENEY YAPMIYORUM - "Ben deney yapmıyorum. Takımı, her gün karşılaştığı sorunlara göre yönetiyorum."

SAVUNMADAKİ TERCİHLER - "Pavard antrenmanlarda iyi çalıştı, biraz daha erken toparlandı. Manuel Akanji bazı sorunlar yaşadı, Stones ise toparlanıyor. Yine de elimizde çoğu zaman ilk 11'de başlamayı hak eden çok iyi oyuncular var."

COMO MAÇINDAN DEVAM ETMEK - "Como karşısında yaptıklarımızdan devam ediyoruz. Sık sık isimlerden söz ediyoruz ama oyuncuların özelliklerine bakmalıyız. Dengeyi kaybetmeden hücumda çözümler üretebilmek için maçlara en iyi şekilde hazırlanmalıyız."