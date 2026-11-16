Inter, Stefan Capin kimdir? Baccin'in ocak ayı için ilk transferi

Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin, geleceğe dönük ilk hamlesini yaptı ve Stefan Capin'in ocak ayında transferi için anlaşmaya vardı.

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Inter'in kulüp stratejisi net: Fırsat buldukça gelecek vadeden en iyi yeteneklere yatırım yapılacak. Piero Ausilio sonrası dönemde, eski yardımcısı Dario Baccin yönetimindeki ilk hamlelerden biri de bu doğrultuda olacak.

Inter, Belgrad doğumlu Sloven yetenek 2011 doğumlu Stefan Capin'i bir süredir takip ediyor. Henüz 16 yaşına girmediği için resmen Inter'e transfer olamıyor, ancak doğum gününün ardından transfer gerçekleşebilecek.

MİLANO'DA ANTRENMAN YAPIYOR: Önce Partizan Belgrad, ardından Kızılyıldız altyapısında forma giyen ve şu anda serbest oyuncu olan Capin, transfer piyasasına çıktı. Son günlerde Inter U17 takımının Giana Erminio ile oynadığı iç saha hazırlık maçında resmî olmayan bir denemeye çıktı. FcInter1908'in aktardığına göre oyuncunun kısa kış arasına kadar Milano'da kalması, ardından 16 yaşına gireceği 13 Ocak'tan sonra kalıcı olarak geri dönmesi bekleniyor. Reşit olmadığı için İtalya'ya transferinde UEFA'dan onay istenecek.

CAPIN KİMDİR? 2011 doğumlu bir on numara olan Capin, Partizan ve Kızılyıldız'ın ardından geçen sezon Vozdovac formasıyla dikkat çekti. Oyun görüşü ve dar alanda bire birdeki yeteneğiyle öne çıkan, yaşına göre fiziksel açıdan da gelişmiş bir oyuncu. Slovenya U16 Millî Takımı'nda da ilk maçına çıktı. Önünde iki olasılık var: Ya mevcut pozisyonunda devam edecek ya da Milinkovic-Savic tarzında, ancak ayakları daha becerikli ve fiziksel gücü daha az olan, hücuma koşular yapan bir merkez orta sahaya dönüştürülecek.

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FIORENTINA VE AJAX'I GERİDE BIRAKTI: Inter, Sloven yetenek için yarışta yalnız değildi ve güçlü rakiplerinin önüne geçti. Avrupa'nın yarısından gözlemciler onu yakından takip ediyordu. Transfer için en hazırlıklı kulüpler Fiorentina ve Ajax'tı; ikisi de şimdilik eli boş kaldı.