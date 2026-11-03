Inter, hafta başında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında salı akşamı karşılaşacağı Feyenoord hakkında kapsamlı bir analiz yayımladı. Ancak İtalyan devi, Rotterdam ekibinin santrforunu belirtirken hata yaptı.

Inter'in internet sitesinde Ayase Ueda, Feyenoord'un hava toplarında etkili ve tehlikeli santrforu olarak gösterildi. Bu ciddi bir hata, çünkü Japon forvet birkaç aydır Fransa ekibi Lille OSC'de oynuyor.

Dolayısıyla Inter savunması Ueda ile değil, muhtemelen Nacho Ferri ile karşı karşıya gelecek. İspanyol forvet, Vriendenloterij Eredivisie'de şu ana kadar çıktığı on maçta altı gol ve bir asist kaydetti. Ferri, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz gol atamadı.

Feyenoord'a ilişkin kapsamlı gözlem raporunda Anis Hadj Moussa'nın özellikleri öne çıkarıldı. "Hızlı ve bire bir pozisyonlarda becerikli. Hücuma öngörülemezlik ve kalite katıyor. Avrupa'da da Como'ya karşı attığı golle kendini gösterdi."

Inter, analizinde Giovanni van Bronckhorst'un 4-3-3 dizilişini tercih ettiğini, zaman zaman da 4-3-2-1'e geçtiğini vurguladı. "Feyenoord'un oyun kimliği hücum anlayışı üzerine kurulu. Orta saha oyuncuları oyun kurulumuna katılıyor ve hücumları kanatlardan başlatma isteği açıkça görülüyor."

İtalyanlar, diğer yandan Feyenoord'un oyununda zayıf bir nokta görüyor. "Birden fazla oyuncuyla rakip yarı sahada oynama isteği, beklerin arkasında ve savunmayla orta saha arasında boşluk bırakabiliyor. Bu nedenle takım, kontra ataklara karşı savunmasız."

Feyenoord, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile iki kez karşılaştı. Kendi sahasında 0-2 kaybederken Milano deplasmanından da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.