Inter Milan, Diaby'yi kadrosuna katmak için planını değiştirip yeni bir teklif sunuyor

Fransız Moussa Diaby'nin adı, İtalyan Inter Milan'ın yeni sezon başlamadan önce Al-Ittihad'ın kanat oyuncusuyla anlaşmak için girişimlerini yoğunlaştırmasının ardından yaz transfer sahnesinin başına yeniden döndü.

Inter Milan daha önce Diaby'yi 40 milyon euro karşılığında kalıcı olarak satın almak için bir teklif sunmuştu; ancak Al-Ittihad yönetimi tavrını henüz netleştirmedi. İtalyan kulübün yönetimi de "Amid"i oyuncunun ayrılığına ikna etme umuduyla müzakere yöntemini değiştirmeye karar verdi.

Suudi gazeteci Muhammed el-Bukayri'ye göre Inter Milan, Al-Ittihad'ın son günlerde kalıcı satışa onay vermekte tereddüt etmesinin ardından, Diaby'yi 28 milyon euro karşılığında bir sezonluğuna kiralamayı öngören yeni bir teklif sundu.

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El-Bukayri, İtalyan kulübün kiralama formülünün Al-Ittihad yönetimi açısından daha kabul edilebilir olabileceğini düşündüğünü, özellikle de bunun Suudi kulübe büyük bir mali gelir garantilediğini ve sezon sonunda oyuncunun geleceğinin yeniden değerlendirilebilmesine imkân tanıdığını belirtti.

Buna karşılık Diaby, Al-Ittihad'dan ayrılmasına karar verilmesi halinde kalıcı transfer seçeneğini tercih ediyor; zira yeni bir kulüpte istikrar bulmanın, bir sezon sonra kendisini yeniden başladığı noktaya döndürebilecek bir kiralama deneyimi yaşamaktan daha iyi olacağını düşünüyor.

Nihai karar, oyuncunun geleceğini netleştirmeden önce mevcut tüm seçenekleri incelemeye devam eden Al-Ittihad yönetiminin elinde kalıyor; öte yandan Inter Milan, transfer piyasası kapanmadan önce transferi mümkün olan herhangi bir formülle tamamlamakta ısrar ediyor.