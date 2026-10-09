Inter Miami teknik direktöründen Messi'nin vedası hakkında: Hayatının son gününe kadar bunu özleyecek

Inter Miami kulübünün teknik direktörü Kelly Gonzalez, Lionel Messi'nin uluslararası futbola veda etmesinin ardından Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncuyu büyük ölçüde arayacağını belirtirken, taraftarlara da onun Amerikan kulübündeki döneminin tadını çıkarmaları çağrısında bulundu.

Bugün cuma günü yaptığı açıklamalarda Gonzalez, Benin karşısındaki veda maçından söz ederek, ESPN sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İnanılmaz derecede yoğundu. Açıkça ona çok yakındım, ama sonuçta o an yalnızca ona aitti, kendi anıydı."

Şöyle devam etti: "Önemli olan tek şey onun bunun tadını çıkarmasıydı. Ona sadece keyfini çıkarmasını ve yalnızca Arjantin'den değil, tüm dünyadan gelen bu sevginin tamamını içine çekmesini söyledim."

Inter Miami teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette bu formayla aranacak, ama bugün burada bizimle birlikte ve şimdi onun bizimle olmasının tadını çıkarmalıyız. O da bunu özleyecek, emekli olduğu günden hayatının son gününe kadar. Milli takımın onun için o formayı giymekte yattığından zerre kadar şüphem yok; orada bıraktığı iz ve oluşturduğu mirası her zaman özleyecek. Ama ne yazık ki artık onu bu formayla göremeyeceğiz, bu yüzden burada bulunanların bunun tadını çıkarması gerekiyor. Artık o bize ait, bu yüzden onun keyfini çıkarmam gerekiyor."

Gelecek maçlar MIA ABD 1 19:30 DCU

Gonzalez, Messi'nin yüksek rekabet ruhu sayesinde Arjantin ile ölümsüz bir miras bıraktığını ve çevresindekileri her gün gelişmeye teşvik ettiğini belirterek şunları ekledi: "Leo her gün belirli bir zihniyeti aktaran biri; takım arkadaşlarından ve her birimizden her alanda yüzde 100 vermemizi talep ediyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "O doğuştan bir rakip. Bunu her antrenman seansında görüyorsun ve bu olağanüstü. Otuz dokuz yaşında, buna rağmen sürekli yeni meydan okumaların peşinden gidiyor. Bu, yalnızca takım arkadaşları için değil, teknik ekip ve kulüp için de harika bir şey. Her geçen gün seni daha iyi olmaya itiyor."

Gonzalez, Arjantinli yıldıza övgülerini şöyle sürdürdü: "İşte bu yüzden örnek alınacak bir model; daha önce de söylediğim gibi, orada bir miras bıraktığı için milli takımda aranacak ve burada da bir miras bırakıyor; geldiği andan itibaren kulüp değişti. Bizi her gün gelişmeye ve her açıdan hazırlıklı olmaya itiyor. Ve mutlu, onun zamanının tadını çıkardığını görüyorum, bu da beni çok mutlu ediyor."

Messi ve takımı Inter Miami, uluslararası ara dönüşü sonrası takımın ilk maçında, cumartesi akşamı "Nou Stadium"da DC United ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Inter Miami, Amerikan Ligi'nde beş maça uzanan galibiyetsiz bir olumsuz serinin ardından 27 maçtan topladığı 46 puanla şu anda Doğu Grubu puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; takım bu süreçte son dört lig maçının dördünde bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Yine de takım, 16 Eylül'de Kampiyonlar Kupası'nda Cruz Azul'u ikiye sıfır mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.