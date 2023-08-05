Inter Miami teknik direktörü, Lionel Messi'yi Dallas maçı öncesinde uyardı

Tata Martino, Messi'nin sahada rakiplerinin sert müdahalesine maruz kaldığını söylerken öğrencilerini dikkatli olmaları konusunda uyardığını açıkladı.

Inter Miami, Orlando City'yi 3-1 yendi

Messi iki gol attı ve sarı kart gördü

Teknik direktör Martino sert müdahaleleri kabul ediyor

NE OLDU? Lionel Messi, Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası maçında Orlando City'ye karşı aldıkları 3-1'lik galibiyette iki gol kaydetti. Ancak Arjantinli yıldız Florida derbisinde rakiplerinin sert müdahalesine maruz kaldı. Inter Miami Teknik Direktörü Martino oyunun sert oynanmasını sahada birçok Güney Amerikalı oyuncu olmasına bağlıyor.

NE SÖYLENDİ? Inter Miami Teknik Direktörü Martino şunları söyledi: "Orlando City'ye karşı oynadığımız maç, öncekilerden tamamen farklıydı. Daha sert bir oyun oynandı, bu doğru. Bunu sahada çok sayıda Güney Amerikalı oyuncu olmasına bağlıyorum. Dünyanın en iyi oyuncusuna tabii ki saygı duyuluyor ama gerçek şu ki her takım 90 dakika boyunca kazanmak istiyor. Tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Inter Miami formasıyla üç maçta beş gol atarak etkileyici bir başlangıca imza attı. Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası son 16 turunda FC Dallas'a karşı bu performansını sürdürmek istiyor.

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SIRADA NE VAR? Inter Miami, Dallas maçını kazanması halinde Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası'nda Charlotte FC veya Houston Dynamo ile çeyrek final oynayacak.