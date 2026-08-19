Amerikan ekibi Inter Miami'nin teknik direktörü Guillermo Hoyos, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin, babası Jorge Messi'nin bu ay içinde vefat etmesinin ardından biraz olsun sükunetini geri kazanmaya başladığını düşünüyor; Arjantinli oyuncunun sahada daha iyi durumda göründüğünü belirtiyor.

Ayrıca oku

Dünya Kupası finali hakemine yaptığı çağrının ardından: Messi'nin takım arkadaşı "kara sanatları" uygulamaya geri döndü

Gerçek takım arkadaşının tanımı: Musiala'ya yaptığı hareketin ardından Seibari'ye övgü yağıyor

Messi geçen hafta Inter Miami ile sahalara döndü; Ligler Kupası'nda Meksika ekibi Leon karşısında yedek olarak sahaya çıktı. Amerikan Profesyonel Ligi ile Meksika Ligi'nden kulüpleri bir araya getiren bu turnuvadaki karşılaşma, Messi'nin takımının (3-2) mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Arjantin kaptanı, geçtiğimiz pazar günü Nashville karşısında ilk 11'de başladı; Inter Miami bu maçı da (4-1) kaybetti.

Bu konuda Hoyos, "Reuters" ajansının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "(Messi) iyi durumda görünüyor ve kendini en rahat hissettiği yer olan sahada kendini ifade ediyor, ayrıca daha sakin görünüyor."

Messi, geçen hafta babasının vefatı üzerine dokunaklı bir mesaj paylaşmış, onu babası, arkadaşı ve menajeri olarak tanımlamış ve onsuz hayatına nasıl devam edeceğini bilmediğini ifade etmişti.

Inter Miami'nin orta saha oyuncusu Casemiro ise, yaşadığı zorlu koşullara rağmen Messi'nin takıma olan bağlılığını övdü.

Leon maçının ardından şöyle konuştu: "O olağanüstü bir örnek. Şüphesiz çok zor bir dönemden geçiyor, ancak yalnızca takım arkadaşlarına değil, kulübe de gösterdiği bağlılık inanılmazdı. Kariyerim boyunca buna benzer bir şey görmedim."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.