Inter Miami sadece bir maçın ardından Lionel Messi'yi ödüllendirecek

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla henüz 90 dakikadan az süre almasına rağmen takım kaptanlığını devralacak.

Messi kaptanı olacak

İlk maçında gol attı

Takımda yalnızca bir maç oynadı

NE OLDU? Inter Miami Teknik Direktörü Tata Martino, MLS ekibinde Lionel Messi'ye takım kaptanlığı görevinin verileceğini doğruladı. Lionel Messi, Cruz Azul'a karşı oynadığı ilk maçında frikikten kaydettiği golle Inter Miami'ye galibiyeti getirmişti.

BÜYÜK RESİM: Inter Miami'nin şu anki kaptanı Gregore'nin uzun süreli bir sakatlığı var ve görevi Messi'ye devredecek.

DAHA FAZLASI: Lionel Messi, Barcelona'da kaptanlık kol bandını taktı ancak Paris Saint-Germain'de bu deneyimi yaşamadı. Arjantin Milli Takımı'nda da kaptanlığı üstlenen oyuncu, Katar'da kupanın sahibi oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

(C)GettyImages

Getty Images

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Inter Miami bir sonraki maçını Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası mücadelesinde Atlanta United'a karşı Salı günü oynayacak.