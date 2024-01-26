MLS kulübü Inter Miami, Lionel Messi sayesinde değerini yüzde 74 oranında artırdı.

Barcelona'da yaşanan mali kriz nedeniyle çocukluk kulübüne gözyaşlarıyla veda eden Lionel Messi, 2021 yazında Paris Saint-Germain'e imza atmıştı.

Paris'te de iki yıl kalan Arjantinli süperstar, 2023 yazında sürpriz bir şekilde MLS kulübü Inter Miami'ye transfer oldu. Arjantinli yıldızın Amerika'ya gitmesi, hem MLS'i hem de Inter Miami'yi şaha kaldırdı.

Inter Miami'nin değeri uçtu!

MLS kulübü Inter Miami, Arjantinli süperstar geldiğinden bu yana dünyada daha fazla popüler oldu ve bu durum her geçen gün farklı bir boyuta evriliyor.

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Sportico'da yer alan habere göre kulübün değeri 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Haberde, kulübün ortak sahiplerinden David Beckham'ın ve diğer üyelerin Messi'den maksimum derecede faydalandığı bildiriliyor.

Yüzde 74 artış

ABD'de 1 milyar değere ulaşan ilk kulüp Inter Miami değil. MLS'te Los Angeles FC 1,15 milyar dolar, Atlanta United 1,05 milyon dolar, Los Angeles Galaxy ise yine Inter Miami gibi 1 milyon dolar değerinde.

Ancak yıllık değer artışı söz konusu olduğunda hiç kimse Inter Miami'nin yanına yaklaşamıyor. Zira Inter Miami'nin değeri yüzde 74 oranında artarken, Los Angeles FC yalnızca yüzde 28 oranında artış gösterdi.

Bunda da en büyük faktörün Lionel Messi olduğu gelen bilgiler arasında.