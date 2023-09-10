Inter Miami, Lionel Messi engeline rağmen kazandı

Inter Miami, takımın yıldızı Lionel Messi'yi milli göreve gönderse bile galibiyeti elden bırakmıyor.

Campana, Inter Miami için iki gol kaydetti

Farias skor tablosunda ona eşlik etti

Yeni takımında inanılmaz bir form sergileyen Messi ise milli görevde

NE OLDU? Leonardo Campana ve Facundo Farias önderliğindeki Inter Miami, Sporting KC'yi MLS'te 3-2 mağlup etti. Böylece MLS ekibi, Lionel Messi'nin takıma katılmasından bu yana yakaladığı yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Inter Miami, Arjantinlinin gelişinden bu yana onun yokluğundaki ilk maçını oynadı ancak yine de kazandı.

DAHA FAZLASI: Sporting KC'nin gollerini ise 9. dakikada Daniel Salloi ve 78. dakikada Alan Pulido kaydetti.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi'nin yokluğunda ön plana çıkan Campana, Inter Miami için kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Haberin devamı aşağıda

ÜÇ FOTOĞRAFTA MAÇ:

Gelecek maçlar MLS ATL MIA Bilgi MLS MIN SKC Bilgi

Getty

Getty

Getty

INTER MIAMI İÇİN SIRADA NE VAR? Inter Miami, 16 Eylül'de Atlanta United ile karşı karşıya gelerek bu sezonki yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

MAÇ PUANI (BEŞ ÜZERİNDEN): ⭐⭐⭐⭐