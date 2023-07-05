Arjantinli süperstarı kadrosuna katan Inter Miami, gözüne Real Madrid'in eski yıldızını kestirdi.

NE OLDU? Relevo'ya göre Inter Miami, Lionel Messi ve Sergio Busquets ile sözleşme imzaladıktan sonra bir dizi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Şimdiki hedeflerinin, Real Madrid'in eski yıldızı Eden Hazard olduğu aktarılırken Belçikalı oyuncu, maaş limitlerinin altındaki bir teklifi kabul ederse Lionel Messi'nin yeni takım arkadaşlarından birisi olacak.

BÜYÜK RESİM: Hazard'ın Madrid'deki sözleşmesi geçen ay feshedildi ve Belçika'ya dönebileceği de ifade ediliyor.

Ancak MLS'ye transfer ve hatta kanat oyuncusu için emeklilik de seçenekler arasında lanse edildi.

VE DAHA FAZLASI: Hazard emekli olmak istemediği konusunda ısrar etti, ancak geleceği ile ilgili henüz bir karar vermedi.

Belçika Pro Ligi ekibi Molenbeek'in onu ülkesine geri döndürmek için bir teklifte bulunduğu söyleniyor, ancak Inter Miami onu MLS'ye transfer etmeyi umuyor.

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HAZARD İÇİN SIRADA NE VAR? 32 yaşındaki oyuncu, bir sonraki hamlesini yapmadan önce seçeneklerini değerlendirirken ailesiyle tatilin tadını çıkaracak.