Arjantinli Lionel Messi, Inter Miami ile parlak formunu sürdürerek tarihi bir rekoru kırmaya bir adım daha yaklaştı.

Columbus Crew, konuk ettiği Amerikan Futbol Ligi Kupası şampiyonu Inter Miami karşısında heyecan dolu bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip, ikinci yarının uzatma dakikalarının 8. dakikasında Jamal Thiare'nin kaydettiği son dakika golüyle rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşmada Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin göz kamaştıran bir performansı da vardı.

Messi, takımının mağlubiyetine rağmen olağanüstü bir teknik gösteri sundu. 33. dakikada zorlu bir açıdan sol ayağıyla kullandığı direkt serbest vuruşta topu uzak üst köşeye göndererek Inter Miami'nin tek golünü kaydetti. Topun ortalanmasını bekleyen Columbus savunmasını hazırlıksız yakalayan bir vuruştu.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabından şu paylaşımı yaptı: "Lionel Messi, Inter Miami ile son 7 maçta serbest vuruşlardan 4 gol kaydetti."

Şunları ekledi: "Messi (76 gol), kariyerinde serbest vuruşlardan 78 gol kaydeden Brezilyalı Marcelinho Carioca'nın en çok serbest vuruş golü rekoruna yalnızca iki gol uzaklıkta."







