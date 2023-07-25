Arjantinli süperstar Messi, Premier Lig'de fırtına gibi esen yıldızı PSG'ye önerdi.

NE OLDU? Arjantinli ikon, son iki sezonu Fransa'da Parc des Princes'te geçirdi, ancak PSG'ye tam olarak adapte olamadı ve sözleşmesinin sonuna geldiğinde Ligue 1 şampiyonundan serbest oyuncu olarak ayrıldı.

BÜYÜK RESİM: Messi, Fransız futbolunda geçirdiği süre boyunca Kylian Mbappe ve Barcelona'dan eski takım arkadaşı Neymar ile çalıştı.

Fransız devinde yıldız oyuncular olmasına rağmen Messi'ye iyi bir 9 numara transferi sorulduğunda PSG için öneride bulunmayı ihmal etmedi.

RMC Sport'a göre, İngiltere kaptanı Kane'in 9 numarayı doldurması için transfer hedefi olarak alınması gerektiği görüşündeydi.

Messi böylece, şu anda dünya futbolundaki en beğendiği 9 numarayı da Kane olarak açıklamış oldu.

VE DAHA FAZLASI: Premier Lig ekibi, Tottenham'daki sözleşmesinin son yılına giren Kane, mevcut transfer döneminde bol miktarda spekülasyon üretiyor.

Bayern Münih'in onun peşinde koştuğu düşünülüyor, ancak Messi'nin tavsiyesi dikkate alındığında PSG'nin harekete geçeceği de konuşuluyor.

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SIRADA NE VAR? Kane bir sonraki hamlesine henüz karar vermemişken, Messi olağanüstü kariyerinde şimdiden yeni bir sayfa açtı.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, şimdi MLS'de Amerikan rüyasının peşinden koşuyor ve Inter Miami'nin ortak sahibi David Beckham'ın takımındaki ilk maçında son dakikalarda frikikten attığı golle galibiyeti getirdi.