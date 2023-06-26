Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile Stefan Kuntz arasında gerginlik: "Başkanın kapısını gitsin diye çaldı"

Selim Soydan'ın iddiasına göre, Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'un gitmesi için iki kez Mehmet Büyükekşi'nin kapısını çalmış.

Hakan Çalhanoğlu, Kuntz'un gitmesini istemiş

Letonya, Galler maçları son şansıymış

Kuntz artık Hamit Altıntop'u dinlemiyor

NE OLDU? Eski Milli futbolcu Selim Soydan, Sabah gazetesinden Murat Özbostan’ın sorularını yanıtladı. Özbostan’ın, “Stefan Kuntz çok eleştirilmesine rağmen Türkiye'yi EURO 2024 grubunda liderliğe taşıdı. Alman hocanın performansı ile ilgili düşünceniz nedir?” sorusuna yanıt veren Soydan, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir iddia ortaya attı.

NE SÖYLENDİ? Selim Soydan şunları söyledi: "Kitabın ortasından konuşacağım. Hakan Çalhanoğlu, iki kere konuştu Büyükekşi ile Kuntz'un gönderilmesi için. Kuntz'un son şansıydı Letonya ve Galler maçları. Yarım puan bile kaybetsek onu gönderip Fatih Terim'i getireceklerdi. Kuntz'u gram sevmeyen topçular, 6 puan kazanarak Kuntz'un takımın başında kalmasını sağladılar. Dua etsin ki, bu kadar karakterli bir kadromuz var. Aynı karakterli duruşu Kuntz'dan da bekliyoruz. Faroe'ye yenildiğimiz gün istifa etmesi lazımdı, şu anda bedavadan yer işgal ediyor."

DAHA FAZLASI: "Hamit Altıntop'un operasyonuyla Stefan Kuntz'un gönderilip Abdullah Avcı'nın göreve getirileceğini ifade etmiştiniz. Bu operasyondan son anda vazgeçildi. Önümüzdeki günlerde bu değişikliği bekliyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Selim Soydan şunları dile getirdi: "Hamit kardeşim bunu bile becerememiş demek ki. Şenol Güneş gibi uluslararası bir tecrübeyi ayak oyunlarıyla gönderip, lafını dinletebileceği dünya üzerindeki tek adam olan Kuntz'u getirdi. Ama artık Kuntz bile onu dinlemiyor. Değişiklik bekliyorum tabii ki, Milli Takım'ın başına Türk teknik direktörün geçmesini istiyorum."