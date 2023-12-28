İtalya Serie A devi Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na servet önerildi.

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. İtalya Serie A'da 17 maçta 7 gol atıp 3 asist yapan A Millî Takım'ın yıldızı için Orta Doğu'da kesenin ağzı açıldı.

İddialar neler?

İtalyan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.

İtalyan gazetesinin İddiasına göre Jesus, Hakan Çalhanoğlu'nu takımında görmek istiyor.

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18 milyon Euro!

Bu sezon lig şampiyonluğunda yoluna namağlup bir şekilde yoluna devam eden Al Hilal, Hakan Çalhanoğlu için yıllık 18 milyon Euro kazanabileceği bir teklif yaptı.

Fakat, ocak ayında Inter'den ayrılmak istemeyen Hakan Çalhanoğlu, Al Hilal'in 4 yıllık sözleşme teklifini geri çevirdi.