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Inter, futbol çevrelerinden pek çok isme göre Serie A'nın en eksiksiz kadrosuna sahip takımı. Yine de teknik direktör Cristian Chivu'nun son günlerde işaret ettiği iki olası eksikliği gidermek için kış transfer döneminde hamle yapmayı düşünüyor.

Rumen teknik direktör, kadroyu daha da güçlendirmek için iki oyuncu istediğini hem kulüp yönetimine hem de kısmen basına dile getirdi: Teknik özellikleri ve bire birdeki becerisiyle öne çıkan bir hücumcu ile savunmada adam markajında daha uzman bir oyuncu.

SAVUNMADA ALTERNATİF AZLIĞI - Inter, sezonun bu ilk bölümünde savunma rotasyonunda uzun süre seçenek sıkıntısı yaşadı. Geçen yıla kıyasla çok yönlü Darmian ve özellikle Stefan De Vrij ile Francesco Acerbi takımdan ayrıldı; üçü de bonservis bedeli olmadan gönderildi. Onların yerine Carlos Augusto'nun rolü ikiye katlandı: Gerektiğinde orta sahada kanatta, gerektiğinde bastoni'nin yerine üçlü savunmanın solunda oynatıldı. Kadroya ise Marsilya'daki kiralık döneminden dönen Pavard ile birlikte yalnızca John Stones eklendi.

ÇOK FAZLA SAKATLIK - Adduktor kaslarındaki sorun nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Pavard gibi Stones da uyluğunun arka kas grubundaki sakatlık yüzünden 7 maç kaçırdı. Stones bu sakatlığı, Udinese'ye karşı ilk 11'de çıktığı ilk ve tek maçta yaşamıştı. İkisinin de sakatlıkları tekrarlıyor ve önemli bir sakatlık geçmişleri var. Ancak bugün Fransız oyuncu ile İngiliz oyuncuyu ayıran nokta şu: İlki üçlü savunmanın yan stoper pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir isim; ikincisinin ise Acerbi ve De Vrij gibi üçlü savunma hattının lideri olarak Akanji'nin başlıca alternatifi olması bekleniyordu.

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NE KADAR GÜVENİLİR OLACAK? - Bu nedenle eski Manchester City oyuncusu, ocak ayı yaklaşırken belirleyici konumda. Stones sahalara dönmeye hazır; millî aradan önce Como maçında yedek kulübesinde yer almıştı. Ancak İngiliz oyuncunun, Inter'i kış transfer döneminin başlangıcından ayıran bu bir ay içinde herkesin kendisinden beklediği yanıtları vermesi gerekecek. Adam markajında uzman bir oyuncu değil; savunmada bire bir mücadeleden çok geriden oyun kurmada becerikli. Dolayısıyla bu tür bir stopere ihtiyaç duyulabilecek maçlarda Stones, Chivu'ya güvenilirlik ve istikrar sunmak zorunda.

INTER YENİDEN TRANSFER PAZARINA MI DÖNECEK? - Inter, stoper piyasasını yakından takip ediyor. Haziran ayı için Valencia döneminden beri takip edilen ve bugün Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Christian Mosquera, Rosario Central'ın 2007 doğumlu oyuncusu Ignacio Ovando ve özellikle Lazio'nun 40 milyon değer biçtiği Danimarkalı stoper Oliver Provstgaard'dan hoşlanıldığı sır değil. Inter, Frattesi transferinde sağladığı elverişli koşullar sayesinde Provstgaard konusunda öncelikli bir konuma sahip. Stones güven verirse Inter'in daha genç ve gelecek vadeden bir oyuncuya yönelmesi muhtemel. Aksi hâlde, her hâlükârda yazın tamamlanacak transferi ocak ayına çekme ihtimali göz ardı edilemez.