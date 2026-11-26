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Carlos Augusto'nun uzun süredir beklediği haber sonunda geldi. Bir süredir sözleşmesini uzatmak ve şartlarını iyileştirmek için görüşmeler yapan Inter'in Brezilyalı beki, kulüple anlaşmaya vardı. Kulüp merkezine giderek kısa süre önce resmiyet kazanan yeni sözleşmeye imza attı.

Mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek olan eski Monza oyuncusu ile Inter, kadronun en çok yönlü ve önemli isimlerinden biri arasındaki bağı güçlendirmek için bir süredir görüşüyordu. Büyüme Kararnamesi'nin sağladığı avantajlardan da yararlanan Brezilyalı futbolcunun uzun süredir istediği maaş artışı da bugün gerçekleşti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA: FC Internazionale Milano, oyuncusu Carlos Augusto Zopolato Neves ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 1999 doğumlu Brezilyalı savunmacı, 30 Haziran 2031'e kadar Inter'de kalacak.

YENİ SÖZLEŞMESİYLE NE KADAR KAZANACAK? Carlos Augusto şimdiye kadar, 30 Haziran 2028'de sona erecek sözleşmesi kapsamında sezon başına 2,2 milyon euro kazanıyordu. Yeni sözleşmesiyle birlikte bonuslar dahil kazancı 4 milyon euroya ulaşacak. Sabit maaşı ise net yaklaşık 3,2/3,5 milyon euroya yükselecek. Büyüme Kararnamesi'nin avantajları sayesinde bunun brüt karşılığı 4,5 milyon euronun biraz üzerinde olacak.

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CARLOS AUGUSTO'NUN SEZONU: Federico Dimarco'nun geçen yılki çıkışı Brezilyalı millî oyuncunun önemini büyük ölçüde gölgede bırakmıştı. Carlos Augusto ise 2026/2027 sezonuna kadroda en fazla etki yaratan oyuncu olarak başladı. Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 14 maçında 4 gol ve 3 asist kaydetti. Bunun yanında alışıldık çok yönlülüğünü de göstererek hem kanadın tamamını kullanan bir oyuncu olarak hem de üçlü savunmanın yan stoperi olarak Bastoni'nin yerine veya yanında görev yaptı.

Gelecek maçlar INT Serie A 14:45 GEN

DİĞER SÖZLEŞME YENİLEMELERİ: Eski Monza oyuncusuyla yapılan anlaşma, Inter'in önümüzdeki haftalarda sonuçlandırabileceği sözleşmelerin yalnızca ilki olabilir. Hakan Calhanoglu ile yeni sözleşme görüşmeleri de bir süredir gündemde. Kulübün teklifi ile oyuncunun talebi arasında bir miktar fark olsa da son görüşme tarafları önemli ölçüde yakınlaştırdı. Federico Dimarco'nun sözleşmesindeki otomatik uzatma maddesi devreye sokuldu. Sözleşmeyi daha da uzatmak için yakında yeniden görüşme sözü de verildi. Markus Thuram ile anlaşma ise daha uzak görünüyor. Oyuncunun maaş artışı talebi ile kulübün daha düşük teklifi arasında büyük fark var.