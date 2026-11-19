Inter, Türk orta saha oyuncusuna ilk teklifini sundu. Teklife göre sözleşmesi 2029'a kadar uzatılacak.

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Inter'den ilk hamle. Inter, gelecek yaz sözleşmesi sona erecek Hakan Calhanoglu'na sözleşme yenileme teklifini sundu. Kulüp şimdi Türk orta saha oyuncusunun menajeri Gordon Stipic'in yanıtını bekliyor. Böylece eski Milan oyuncusuyla sözleşme uzatma görüşmeleri başladı.

TEKLİF - FC Inter 1908'in haberine göre en önemli yenilik, Inter'in teklifinin yapısı: Teklif, Calhanoglu'nun mevcut maaşından biraz daha düşük bir ücret öngörüyor. Ancak ekonomik koşullar tamamen yeniden düzenlendi ve kulüp, Calhanoglu'nun sezonluk kazancını 6 milyon avroya yaklaştırabilecek çeşitli bonuslar ekledi"

YANIT BEKLENİYOR - Şimdi sıra oyuncuda. Inter, Türk futbolcunun kariyerine Inter'de devam etme isteğine güveniyor ancak olası bir karşı teklifi değerlendirmeye de hazır. FCInter1908'in aktardığına göre Gordon Stipic, hem rakamları hem de önerilen yeni formülü dikkatle incelemek için zaman istedi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürecek ve önümüzdeki günlerde yeniden temas kurulması bekleniyor. Sözleşmenin süresine gelince, teklifin üçüncü yıl opsiyonunun maddelere eklenebilme ihtimalini içeren iki yıllık bir sözleşme için olduğu belirtiliyor.