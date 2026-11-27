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Kötü haber, Inter'in Alessandro Bastoni'yi sakatlık nedeniyle kaybetmesiyle geldi ( KAÇ MAÇ KAÇIRACAĞINI BURADAN OKUYUN) . Ancak Cristian Chivu, Appiano Gentile'deki bugünkü antrenmandan gelen Piotr Zielinski'nin iyileştiği haberiyle sevinebilir.

Polonyalı orta saha oyuncusu, milli maç arasındaki Polonya'nın iki maçından ilkinde sakatlanmış, ancak ikinci maçta sahaya çıkmıştı. Milano'ya döndükten sonra ise ayak tabanındaki sorunun yeniden nüksetmesi nedeniyle antrenmanlara ara vermiş, Atalanta ve Stuttgart maçlarını kaçırmıştı.

Eski Napoli oyuncusu bugün takımın geri kalanıyla yeniden antrenmana çıktı ve cumartesi 28 Kasım akşamı Inter'in San Siro'da Genoa ile oynayacağı maça tamamen hazır durumda. Bu, Inter ile Genoa arasındaki iki karşılaşmanın ilki olacak. Lig maçının "rövanşı" ise Çarşamba akşamı yine San Siro'da, Coppa Italia son 16 turunda oynanacak.

Zielinski, savunmanın önündeki merkez orta saha pozisyonu için forma mücadelesi verecek. Hakan Calhanoglu'nun sakatlığı nedeniyle bu pozisyonda son iki maçta Petar Sucic oynadı. Aleksandar Stankovic de bir diğer seçenek, ancak Polonyalı oyuncunun birkaç dakika da olsa sahada kalması bekleniyor.

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Savunmada Bastoni yok. Daha önce sözü edilen Calhanoglu'nun yanı sıra hücumda Bonny de iyileşmedi. Chivu'nun Carlos Augusto'yu yeniden üçlü savunmada, Dimarco'yu ise orta sahanın kanadında görevlendirmesi bekleniyor. Spence'in kanatta Diouf'a yeniden yer açması beklenirken Lautaro, ilk 11'de Thuram'ın yerini alacak. Böylece Thuram en azından ilk 60/65 dakika dinlenebilecek.