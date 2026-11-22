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Javier Zanetti'nin Inter'in kaptanlık pazubendini sahada son kez takmasının üzerinden 12 yıl geçti. O gün, futbolculuk kariyerine veda ettiği gündü. Sahada, eşi Paula'nın kucağında üçüncü ve en küçük çocukları Tomas da vardı. Tomas o sırada üç yaşını biraz geçmişti.

12 yıl sonra, sanki bir döngü tamamlanmış gibi, küçük Tomas Zanetti de birkaç dakikalığına olsa da bir Inter takımının kaptanlık pazubendini sahada takma onuruna erişti: Inter U15 takımının.

12 YIL SONRA KAPTAN - Tomas, Inter U15 takımının resmî kaptanı değil. Pazubent takım arkadaşı Ventura'ya, onun yokluğunda ise kaptan yardımcısı Pacciolla'ya emanet ediliyor. Ancak FcInter1908'in aktardığına göre bugün sabah saatlerinde Verona'ya karşı oynanan ve 1-1 biten maçta, kaptan olarak belirlenen iki oyuncunun oyundan çıkmasının ardından pazubent Zanetti'nin üçüncü oğlunun koluna geçti. Tomas, son düdüğe kadar kalan birkaç dakika boyunca pazubendi taşıdı.

INTER'E ANCAK BU YIL KATILDI - Zanetti, oğlunun gelişimini gözeterek futbola Inter'le yakın bağları olan bir yerde başlamasını, ancak doğrudan Interello'da başlamamasını tercih etti. Tomas, Viale della Liberazione'deki kulübün uydu kuruluşu ve eğitim merkezi Accademia Inter'de yetiştikten sonra ancak bu yaz Joan Moll'un çalıştırdığı U15 takımına katıldı.

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6 NUMARALI ORTA SAHA - Kanat oyuncusu olarak yetişip kariyerini orta sahada oynayarak noktalayan babasının aksine Tomas, ayağında topla orta sahada yetişti. Babasının 4 numaralı formasını hiç giymek istemedi; onun favori numarası 6. Bunların hepsi bilinçli tercihler. Ailenin ve takım arkadaşlarının "Toto" diye seslendiği Tomas'ın hedefi, ünlü babasıyla karşılaştırılmaktan her zaman kaçınmak oldu. Ancak Zanetti ailesi için asıl hedef, Tomas'ı sahada geçirdiği her dakikayı hak ederek kazanmaya teşvik etmekti. Kısacası, profesyonel futbolcu olursa bu yalnızca Javier'in oğlu olduğu için olmayacak.