Inter de Endrick'le ilgileniyor. Trevisani: "İlgilerini çekiyor, kadrolarına katabilirlerse katarlar"

Real Madrid'in Brezilyalı forvetiyle yalnızca Roma ve Milan ilgilenmiyor. Inter de fırsat bulursa transferi için girişimde bulunacak.

Reklam

Endrick, İtalya ligindeki tüm büyük kulüplerin transfer hayallerinde en çok dikkat çeken isim. Brezilyalı forvet, gelecek kış transfer döneminde Real Madrid'den yeniden ayrılmak durumunda kalırsa Roma ve Milan'ın ilgisiyle karşılaşacak. İki kulüp, bu yaz olduğu gibi uzun süredir onun için yarışıyor. Ancak arka plandaki bir diğer İtalyan rakibi de unutmamak gerekiyor: Inter.

DOĞRULAMA - Inter'in ilgisini Radio Mana Mana Sport'a konuşan gazeteci Riccardo Trevisani doğruladı. Endrick'in Inter'in de gündeminde olduğunu yineleyen Trevisani şunları söyledi: "Endrick'in yalnızca Roma'nın ilgilendiği bir oyuncu olmadığını unutmayın. Milano'da da beğeniliyor; Inter ve Milan onunla ilgileniyor. Öncelikle onu Real Madrid'den koparmak, ardından da Roma'ya getirmek kolay olmayacak. Inter açısından şunu da göz önünde bulundurun: Lautaro bir aydır forma giyemiyor ve dönüş tarihi hâlâ belirlenmedi. Thuram her sezon 2-3 ay kaçırıyor. Bonny ise ilk üç forvetin seviyesinin biraz altında. Takviye yapabilirlerse yaparlar."

BEŞİNCİ FORVET? - Inter, ocak ayı öncesinde hücum hattına ilişkin transfer konusunu kapattığını resmî olarak bildiriyor. Dört forvetin yeterli olduğu, ihtiyaç hâlinde Mkhitaryan'ın da bu rolde oynayabileceği görüşünde. Buna rağmen birçok menajer, temsil ettikleri oyuncuları Inter'in ve yeni sportif direktör Dario Baccin'in dikkatine sunmayı sürdürüyor. Beşinci forvet konusunu ilk gündeme getiren de bizzat Cristian Chivu'ydu. Teknik ve ekonomik özellikleri bakımından hem bugün hem de gelecek için çok önemli bir yatırım olabilecek Endrick gibi bir fırsat ortaya çıkarsa transfer gündemi yeniden hareketlenebilir. Özellikle de rakipleri karşısında avantaj sağlama ihtimali düşünüldüğünde.