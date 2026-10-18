Inter'de Chivu öfkeli: Bologna'da oyuncularına karşı sabrını kaybetti

Dün Inter maçta altıncı kez geriye düştü; bunların dördü ligde yaşandı. İtalya’da her seferinde maçı çevirmeyi başarsa da seviyenin yükseldiği iki Şampiyonlar Ligi maçında geri dönüş kural olmaktan çıktı. Bu tabloda Cristian Chivu da öylesine sert bir tepki gösterdi ki sesi bile kısıldı.





Bologna maçının devre arası, Rumen teknik adamın Inter’i çalıştırmaya başlamasından bu yana yaşadığı en çalkantılı devre arasıydı. Geçen yılki 4-3’lük Juventus-Inter maçının ardından kopan fırtınayı bile geride bıraktı. Dall’Ara’nın duvarları gerçekten titredi; teknik direktör herkese kızgındı ve takımın yaklaşık kırk dakika boyunca oyunda savrulmasına tepki gösteriyordu. Daha önce görülmedik ölçüde yükselen bu seslerin ardından Inter tamamen kendine geldi ve ikinci yarıyı büyük bir takım gibi oynadı. Chivu böylece istediği etkiyi yarattı.





Onun yerine yardımcısı Aleksandar Kolarov konuştu: "İlk yarıyı bile o kadar olumsuz görmem, maça yaklaşımımız çok da yanlış değildi..." diye kabul etti. "Bir hata yaptık ama takım söylenenleri uygulamaya çalışıyor ve ne yapması gerektiğini biliyor. Maçtan önce 3-1 kazanacağımız söylense kabul ederdim. Oyuncularımız ne kadar iyi olduklarını biliyor ama karşıda bir rakip de var; sahada yalnız oynamıyoruz. Bu kez ikinci yarıda tempoyu yükselttik ve çok iyi futbol oynadık, fark tamamen buradaydı. Avrupa’da oyun daha hızlı; orada da her zaman agresif olmaya çalışıyoruz. Bazı sorunlar yaşıyoruz ama bunlar yalnızca sonuçlarla ilgili. Nitekim yolda kaybettiğimiz puanları telafi etmek için hâlâ vaktimiz var."



