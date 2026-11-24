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Bergamo deplasmanından hayal kırıklığı yaratan 4-4'lük beraberlikle dönen Inter, Cristian Chivu'nun çalıştırdığı takımın savunmadaki ciddi zaaflarına ilişkin tartışmalar sürerken Stuttgart ile oynayacağı son derece önemli Şampiyonlar Ligi maçına birçok soru işaretiyle hazırlanıyor. Bastoni ve Akanji'nin yanı sıra bu kez eleştirilerin hedefinde Djed Spence de vardı. Kötü bir performans sergileyen oyuncuyu teknik direktörü bile basın önünde, üstü kapalı da olsa, eleştirdi.

Ancak İngiliz oyuncuya en sert eleştiriler Antonio Cassano ve Daniele Lele Adani'den geldi. İkili, eski Inter oyuncusu Nicola Ventola ile birlikte hazırladıkları Twitch ve YouTube programı Viva El Futbol'un son bölümünde eski Tottenham oyuncusunun tutumunu ve futbolculuk özelliklerini ağır sözlerle eleştirdi.

CHIVU'NUN SÖZLERİ : Chivu, maçın hemen ardından adını anmadan Spence'i defalarca eleştirdi. Atalanta'nın, savunma yerleşmişken çok fazla kez rahatça orta yapabildiğini vurguladı. Bu pozisyonların çoğu Spence'in savunduğu kanattan yapılan ataklarla geliştiği için kimi kastettiği oldukça açıktı.

"Bugün savunmamız yerleşmişken dört gol yedik. Hepimiz her açıdan, özellikle de maçları yönetme konusunda gelişmeliyiz. Rakibin çok fazla kolay orta yapmasına izin vermemeliyiz. Tehlikeyi sezme ve yaklaşımımız açısından bunun önüne geçmeliyiz. Dördüncü golde Zappacosta'nın dikine pası, çok kolay yapılan bir ortayla sonuçlandı. Maçın gidişatına fazla güvenmemek gerekiyor".

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ADANI'DEN SERT ELEŞTİRİ: Adani, Spence'in özellikle tutumunu eleştirdi. Spence'in pozisyonu iyi okuyamaması nedeniyle Atalanta'nın kazandığı iki kornerden ilkinin Martinez'in müthiş kurtarışıyla, ikincisinin ise Atalanta'ya yeniden güven veren De Ketelaere'nin 3-2'lik golüyle sonuçlandığını vurguladı.



"Inter'in birçok kez kendini fazla beğenerek oynadığı bir gerçek. Bu, oyuncuların yapısındaki olumsuz bir özellik. Takımın oyunu çok sayıda pozisyon üretmeye yatkın, herkes sırayla gol atıyor. Inter işine geldiği gibi oynamıyor. Bir pozisyondan söz etmek istiyorum: 71. dakikada skor 3-1'ken Krstovic, aperitife nereye gideceğini düşünen ve oyundan tamamen kopmuş Spence'e baskı yaptı. Spence de neredeyse rakibe korner hediye etti. Kısa süre sonra de Ketelaere'nin golü geldi".

CASSANO'DAN AĞIR SÖZLER: Her zamanki gibi daha doğrudan ve keskin konuşan Antonio Cassano ise İngiliz oyuncunun teknik hatalarına dikkat çekerek onun Inter gibi güçlü bir takımda oynamaya uygun olmadığını söyledi.

"Spence mi? Bence berbat bir oyuncu. Genoa'da yedek kulübesindeydi, Tottenham'da bazen oynuyor bazen oynamıyordu, sonra kendini Dünya Kupası'nda oynarken buldu. Dumfries'i pek beğenmezdim ama kanadın tamamında işe yarıyordu. Onu her zaman tercih ederdim. Diouf'u da her zaman tercih ederdim. Ona ne olduğunu anlamıyorum; eskiden oynuyordu, sürekli ilk 11'deydi, Zidane tarafından da kadroya çağrılmıştı. Şimdi birdenbire hep Spence oynuyor, oysa sahaya sürülecek bir oyuncu değil. Atalanta'yı yeniden maça o soktu. Top sağ ayağındayken uzaklaştırabilir ya da gerekirse koruyabilirdi, topu her zaman taç çizgisi tarafında korursun. Ama korneri hediye etti. Sen bunun tersini yapıyorsan kafanda futbola yer yok demektir: Basketbol, beyzbol ya da bambaşka bir şey oynayabilirsin. Inter'de ve İngiltere'de oynayan biri böyle bir hata yapamaz".