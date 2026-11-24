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Inter'in yayımladığı resmî açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Hakan Calhanoglu bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta tetkiklerden geçti. Tetkiklerde sağ uyluğunun fleksör kaslarında zorlanma tespit edildi.”

İyileşme süresinin 3 ila 4 hafta olması bekleniyor. Hedef, Türk orta saha oyuncusunu 22 Aralık'ta San Siro'da Lazio'ya karşı oynanacak Supercoppa finaline yetiştirmek olabilir. Buna göre Calhanoglu'nun Stuttgart (bugün, Şampiyonlar Ligi), Genoa (28 Kasım, Serie A), Genoa (1 Aralık, Coppa Italia), Frosinone (5 Aralık, Serie A), Borussia Dortmund (9 Aralık, Şampiyonlar Ligi), Torino (13 Aralık, Serie A) ve Lecce (18 Aralık, Serie A) maçlarını kaçırması bekleniyor.

1994 doğumlu Türk orta saha oyuncusu, pazar akşamı 4-4 biten Atalanta-Inter maçında sakatlandı. Cristian Chivu, onu 33. dakikada Sucic ile değiştirdi.

Bugün, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasındaki Stuttgart maçının arifesinde düzenlenen basın toplantısında Chivu, yarınki maçta Calhanoglu'nun yerinin doldurulmasına ilişkin şunları söyledi: “Teknik direktör olarak önceliğim takıma güven vermek; maça hazırlık sürecinde buna özen gösteriyorum. Oyuncular belirli şeyleri yaparken kendilerini rahat hissetmeli. Bazı doğaçlamaları yapamayız ve yapmamalıyız. Beş orta saha oyuncumuz var, tercihlerimizi yarın göreceksiniz.”

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Bu sezon Calhanoglu şu ana kadar Inter formasıyla 14 maça çıktı (10'u ligde, 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde) ve tamamı ligde olmak üzere 3 gol attı.