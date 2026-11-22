Fransız pasaportu da bulunan Fildişi Sahilli forvet, transfer döneminde gözden çıkarılmaya en uygun isim olarak görülüyor

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Inter, önündeki iki transfer dönemine aynı hedefle bakıyor: Kadroyu değiştirmek, oyuncu alım satımının katkısını artırmak ve İtalya ile Avrupa'da mümkün olduğunca rekabetçi kalmak. Bu nedenle, özellikle hücum hattına farklı özelliklere sahip oyuncular katmak istese de mevcut kadrodaki bazı yeteneklerin ayrılma ihtimalini de değerlendirmeye başlaması gerekecek.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter, Ange-Yoan Bonny'yi Cristian Chivu'nun şu anda elindeki dört forvet arasında "gözden çıkarılmaya en uygun" isim olarak belirledi. Bonny'nin yüksek bir bedelle ayrılması, Inter'in onun yerine farklı özelliklere sahip bir değil, belki iki takviye yapmasını sağlayabilir.

BİLANÇODAKİ RAKAMLAR: Bonny, 2025 yazında Parma'dan Milano'ya bonuslar dahil toplam 25 milyon euro karşılığında geldi. Bonusların birçoğu şimdiden devreye girdi; dolayısıyla bilançoya kaydedilen toplam maliyet bugün yaklaşık 24,6 milyon euroya ulaştı. Bunun yanı sıra Parma, gelecekteki satış bedelinden %20 pay alma hakkını elde etti. Santrfor ise 30 Haziran 2030'da sona erecek, yıllık net 2 milyon eurodan başlayan ve artan ücretli beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Bu nedenle Bonny'nin 2025/2026 sezonunda bilançoya yıllık maliyeti 8,3 milyon euro oldu. Bu tutar, 2026/2027 sezonundaki ücretiyle artacak. 30 Haziran 2027 itibarıyla zarar yazmamak için gerekli satış bedeli, daha doğrusu kâr elde etme hesabına başlanabilecek tutar 14,76 milyon euroya ulaşacak.

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GÖZDEN ÇIKARILABİLİR, PEKİ HANGİ BEDELLE? Bonny'nin sonraki satışından Parma'ya verilecek %20 pay, kısa süre önce 23 yaşına girmiş olması ve Avrupa'daki forvet piyasası göz önüne alındığında Inter, santrforun olası ayrılığını değerlendirmek için bedelde hiçbir şekilde indirime gitmeyi düşünmüyor.



Bu nedenle Inter, eski Parma oyuncusu için teklifleri dinleyip ardından transfer piyasasına yönelmeye gerçekten karar verirse Bonny'nin değerlemesi 35/40 milyon euronun altında olmayacak.

İLK ALTERNATİF MENDY Mİ? Peki Bonny gerçekten ayrılırsa? Belirtildiği gibi Inter, kadrosuna farklı özelliklere sahip oyuncular katmak istiyor. Fildişi Sahilli oyuncu, Thuram'a benzer nitelikler taşısa da ceza sahasına ve savunma arkasındaki boşluklara koşu yapmak yerine kanatlara açılma eğiliminde. Cagliari'de sezonun başında çıkış yapan Paul Mendy ise en azından şu ana kadar bu özellikleri gösterdi. Ayrıca transfer bedeli ve ücret açısından eski Parma oyuncusuna kıyasla potansiyel olarak daha düşük maliyetli.

Inter bunun yerine, bire birde daha etkili ve dar alanda sayısal üstünlük yaratabilen başka oyunculara yönelmeye de karar verebilir. Bu oyuncu, ikinci forvet ya da forvet olarak da oynayabilen bir kanat oyuncusu olabilir.