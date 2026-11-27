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Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçın ilk yarısında Alessandro Bastoni'nin zamanında oyundan çıktığını umuyordu. Ancak İtalyan savunmacının geçirdiği tetkiklerin sonuçları Inter'in sağlık ve teknik ekibine iyi haber vermedi.

Sol ayaklı stoperin, sol uyluğundaki adduktor kaslarda yaşadığı zorlanma nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beklenenden ciddi çıkan bu sorun yüzünden en az 6 maçı kaçıracak. Bastoni'nin hedefi, 22 Aralık'ta Lazio'ya karşı oynanacak İtalya Süper Kupası maçına yetişmek.

SAKATLIK: Bastoni, çarşamba akşamı San Siro'da Stuttgart'a karşı ilk 11'de başlamıştı. Oyun duraksadığında kendisini iyi hissetmeyip durana kadar hücumda etkili, savunmada dikkatli bir performans sergiliyordu. Şortunu yukarı çekip sol uyluğunun ön kısmına masaj yaparak değişiklik istedi. Chivu, onun yerine Dimarco'yu oyuna alıp Carlos Augusto'yu savunmada daha geriye çekti. Canlı yayında kas ağrısından söz edildi ancak sorun beklenenden ciddi çıktı.

KULÜP AÇIKLAMASI: Inter'in bugün yayımladığı açıklama şöyle: “Alessandro Bastoni bu sabah Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde klinik muayeneden ve görüntüleme tetkiklerinden geçti. Tetkikler, sol uyluğunun kuadriseps kasında zorlanma olduğunu ortaya koydu.”

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KAÇ MAÇ KAÇIRACAK? Bu kas sorunu Bastoni'yi kaçınılmaz olarak en az 2-3 hafta sahalardan uzak tutacak. San Siro'da Genoa'ya karşı oynanacak iki maçı, yani Serie A'nın 13. haftasındaki karşılaşmayı ve İtalya Kupası son 16 turu maçını kesin olarak kaçıracak. Bastoni, Frosinone deplasmanında ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Borussia Dortmund deplasmanında da forma giyemeyecek. En iyimser senaryoda Torino ve Lecce maçları arasında yeniden takımın kullanımına hazır olabilir. Ancak kulübün açıkladığı hedef, 22 Aralık'ta San Siro'da Lazio'ya karşı oynanacak İtalya Süper Kupası maçına yüzde 100 hazır olması.