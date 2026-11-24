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Inter, Atalanta'yla 4-4 berabere kaldığı maçta her şey olumsuz olmasa da Bergamo'dan ağır yaralarla ayrıldı. Cristian Chivu'nun takımı, yarattığı sayısız fırsat ve attığı 4 golle ne kadar güçlü bir hücum hattına sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Üstelik istediğinde herkesi zorlayabileceği izlenimini verdi. Ancak Rumen teknik direktörü ve kulübü endişelendiren sorun savunma performansı. Takımın yalnızca maçtan maça değil, aynı maçın içinde de bir anda duraksayıp rakiplerine fırsat verebildiği bir kez daha görüldü.

Hemen bir çözüm bulunması gerekiyor. Teknik direktörün çalışmalarına transfer piyasasından da destek gelebilir çünkü Gazzetta dello Sport'un haberine göre kulüp, yazın tamamlayamadığı transferi gerçekleştirme ihtimaline kapıyı açtı.

AKANJI VE STONES - Cristian Chivu, üçlü savunmanın ortasında Akanji ve Stones'un kadroya seviye atlatması beklenirken savunmaya sağlamlık kazandırmak için Bastoni ve Carlos Augusto'yu sonuna kadar zorlamak durumunda kalıyor. İngiliz oyuncu çeşitli fiziksel sorunlar yaşadı. Bu sorunlar transferi sırasında geçmişinden biliniyordu, ancak yönetilebilecekleri düşünülmüştü. Bunun yanlış olduğu ortaya çıktı.

İsviçreli oyuncunun performansındaki gerileme ise daha endişe verici. Geçen sezonun sonunda Manchester City'den bonservisi alınan oyuncu, açık alanda çok zorlandı. Manchester City'nin gitmesine izin vermesinin nedenlerinden biri de buydu. Inter ise bir yıl öncesine kıyasla savunma çizgisini birkaç metre ileri taşımaya çalışıyor ve savunmacılarını defalarca uzun süre geriye koşmak zorunda bırakıyor.

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İLK ADAY PROVSTGAARD - Bu nedenle Inter, Darmian'ın ve özellikle De Vrij ile Acerbi gibi savunmaya düzen getiren oyuncuların aynı dönemde takımdan ayrılmasının hafife alınan etkisini de göz önünde bulundurarak savunmacı transferi için harekete geçti. Kulüp, gelecek yaz için planladığı hamleyi ocak ayına çekip çekemeyeceğini anlamaya çalışıyor.



Sportif direktör Baccin'in en çok beğendiği isim, Lazio forması giyen 23 yaşındaki Danimarkalı Oliver Provstgaard. Inter, Davide Frattesi'nin Gattuso'nun takımına transferinde yaptığı indirim sayesinde Lazio'yla yeniden çok iyi ilişkiler kurdu. Ancak 40 milyonluk yüksek bonservis bedeli ocak ayı için fazla. Alternatifler de var; sportif direktör ve ekibi olası fırsatları değerlendirmeye başladı.

ALTERNATİFLER - Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi Stuttgart'la sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek olan 2006 doğumlu Finn Jeltsch için de bonservis bedeli açısından aynı durum geçerli. Yine de istenen rakamlar Danimarkalı oyuncuya kıyasla daha düşük. Crystal Palace'ın ABD'li savunmacısı Chris Richards ise bir fırsat olabilir: Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor ve makul bir bedelle ayrılabilir. Arsenal'la da bu sezon Arteta yönetiminde fazla süre bulamayan Cristhian Mosquera'nın kiralanması için görüşülebilir. Listede çok sayıda isim ve farklı maliyetler var. Her şey, Chivu'nun ocak ayına kadar Inter'in dengesini nasıl yeniden kuracağına bağlı.