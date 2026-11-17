Alessandro Bastoni'nin geleceği, olası ayrılık söylentilerinin giderek somutlaşmasıyla Inter'in gündemindeki yerini koruyor.

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Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile oynadığı iki maçın ardından Inter'e dönen Alessandro Bastoni inişli çıkışlı bir performans sergiledi: Fransa karşısındaki son derece olumlu oyunuyla şimdiye dek düşünülmemiş kullanım seçeneklerini tüm dünyaya gösterirken Belçika karşısında alınan ağır yenilgide inanılmaz derecede kötü bir performans ortaya koydu.



İtalyan savunmacı, İtalyan taraftarlar arasında hâlâ "görüş ayrılığı yaratan" bir isim; ancak onu takip etmeyi sürdüren birçok Avrupa kulübünün gözlemcileri ve sportif direktörleri için durum böyle değil.



Uzun süredir Barcelona, Bastoni'yi belki de uygun bir bedelle Inter'den koparmak için çabalıyor. Ancak İngiltere'de TeamTalk'un bildirdiğine göre, millî takım arasının yaşandığı bu dönemde İtalyan stoper için yarışa bir başka büyük kulüp daha güçlü biçimde dahil oldu: Chelsea.

INTER'İN PLANLARI VE YENİLENMESİ GEREKEN SÖZLEŞME - Şunu belirtmek ve vurgulamak gerek: Bastoni, Inter için hâlâ satılık değil. 1999 doğumlu stoper, Cristian Chivu'ya emanet edilen projenin en önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Dahası, Mancini yönetimindeki millî takımda dörtlü savunmanın merkezinde edindiği deneyim, kulübün gelecekteki taktik tercihleri açısından önemli bir gelişim fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Elbette kulüp içindeki değerlendirmelerde sözleşme durumu da göz ardı edilemez. Anlaşması 30 Haziran 2028'de sona erecek ve dolayısıyla gelecek yaz sözleşmesinin son yılına girilecek. Fikir, er ya da geç masaya oturup görüşmeyi denemek. Ancak yıllık 5,5 milyon euro ve bonuslarla Bastoni'nin sözleşmesi, mevcut maaş bütçesindeki en yüksek tutarlı ve artırılması mümkün görülmeyen sözleşmelerden biri. Stoperin sözleşmesi bu açıdan kulüp için önemli bir konu.

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BARCELONA UZUN SÜREDİR PEŞİNDE - Bastoni'nin temsilcilerinin şimdiden öngördüğü gibi zam içeren bir anlaşma, bugün her zamankinden daha zor görünüyor. Bu nedenle temsilcileri, transfer piyasasının neler sunabileceğini değerlendirmeye başladı. Bu noktada Barcelona yeniden gündeme geliyor. Deco, eski Atalanta oyuncusunun en büyük hayranlarından biri ve bir yıl önce oyuncuyla ve ekibiyle görüşmek için defalarca İtalya'ya gelmişti. Yazın transfer gerçekleşmedi; teklif, Inter'in ayrılığına izin vermek için istediği en az 70 milyon euronun çok altındaydı. Ancak Barcelona'nın umudu, sözleşme durumu nedeniyle Inter'in önümüzdeki transfer dönemlerinde taleplerini düşürmesi.

CHELSEA YARIŞIN ÖN SAFLARINDA - Ancak indirim yapmak, belli ki Inter'in değerlendirdiği bir strateji değil. Aksine, bir ayrılık yaşanacaksa (ki bu da kesin değil) bunun mümkünse uluslararası bir teklif yarışıyla gerçekleşmesi isteniyor. İşte Chelsea burada devreye giriyor. TeamTalk'un aktardığına göre kulüp, sol ayaklı stoperin temsilcileriyle Premier League'e olası bir transfer için şimdiden nabız yokladı. Kulüp temsilcileri İtalya-Fransa maçı için San Siro'daydı ve Chelsea yöneticileri, Bastoni'nin dörtlü savunmada da yarattığı etkiden etkilendi. Elbette teklif sunulmasına daha var, ancak 1999 doğumlu oyuncunun çevresindeki transfer hareketliliği somutlaşmaya başlıyor. Peki Inter ne yapacak?