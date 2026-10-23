Bayern Münih'in genç kanat oyuncusu Lennart Karl, yeni sezonun başından bu yana dikkat çeken bir form düşüşü yaşıyor; Bavyera devinin formasıyla geçen sezon sergilediği etkileyici performansı yeniden yakalamakta zorlanıyor.

Geçen sezon 40 maçta 9 gol atıp 8 gol de hazırlayan Karl, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta yalnızca bir gol kaydedebildi.

Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre, 18 yaşındaki oyuncunun form düşüşü sadece yaz döneminde yaşadığı kas yırtığı sakatlığından kaynaklanmıyor; ayrıca yeşil sahalar dışındaki faaliyetlerine ilişkin endişeler de artıyor.

Gazete, Bayern Münih yönetiminin Karl'ın sosyal medya platformlarındaki görünürlüğünden rahatsızlık duyduğunu, oyuncunun lüks yaşam tarzına ve influencer sevgilisi Zoe Capelli ile olan özel hayatına dair ayrıntıları aşırı derecede paylaştığını düşündüğünü açıkladı.

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Bunun sonucunda Bavyera ekibi, genç oyuncuya Instagram uygulamasında geçirdiği zamanı azaltması ve saha içindeki performansına daha çok odaklanması gerektiği yönünde bir uyarıda bulundu; bunun oyuncunun alışıldık seviyesine dönmesine katkı sağlayacağı ümit ediliyor.

Öte yandan, Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Karl'ın en iyi seviyesine dönmesi için oyuncuya açıkça destek verdi ve endişelenmek için hiçbir gerekçe bulunmadığını vurguladı.

Kompany şöyle konuştu: "Tempo ve iyi performans mutlaka gelecek. Geçen sezon gösterdiği aynı seviyeyi sunmadığı doğru, ancak bu doğal ve kabul edilebilir bir durum. Kendisi bu tür şeylerin olabileceğinin farkında ve ona karşı sabırlı davrandığımızı çok iyi biliyor."

Teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Hepimizin tanıdığı Lennart Karl'ı bize göstereceği uygun an gelecek. O hâlâ genç bir oyuncu ve bazı sakatlıklar yaşadı. Parlak günleri geliyor ve onun hakkında endişeli değilim."