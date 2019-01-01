İngiltere'den iddia: Türk takımları Roberto'yla ilgileniyor
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Premier Lig'den Süper Lig'e gelen bir diğer kaleci Roberto mu olacak?
Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 15 gol yiyen Roberto Jimenez Gago kaledeki yerini David Martin'e kaptırdı.
Guardian'ın iddiasına göre, West Ham, 33 yaşındaki file bekçisini ara transferde satmak ve yeni bir kaleci almak istiyor.
Roberto'nun gidebileceği olası yerler arasında Türkiye ön plana çıkıyor. West Ham, oyuncunun maaşını ödememek kaydıyla, başka bir kulübe kiralama formülüne de sıcak bakıyor.
Roberto sezon başında Espanyol'dan bedelsiz transfer edilmişti.