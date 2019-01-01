İngiltere'den iddia: Türk takımları Roberto'yla ilgileniyor

İngiltere'nin ünlü gazetesi Guardian'a göre West Ham kalecisi Roberto ara transferde Süper Lig'e gelebilir.

Premier Lig'den Süper Lig'e gelen bir diğer kaleci Roberto mu olacak?

Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 15 gol yiyen Roberto Jimenez Gago kaledeki yerini David Martin'e kaptırdı.

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Guardian'ın iddiasına göre, West Ham, 33 yaşındaki file bekçisini ara transferde satmak ve yeni bir kaleci almak istiyor.

Roberto'nun gidebileceği olası yerler arasında ön plana çıkıyor. West Ham, oyuncunun maaşını ödememek kaydıyla, başka bir kulübe kiralama formülüne de sıcak bakıyor.

Roberto sezon başında 'dan bedelsiz transfer edilmişti.