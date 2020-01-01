İngiltere'de yılın oyuncusu adayları belli oldu

İngiltere'de 2020 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında geçen sezon ligi zirvede tamamlayan Liverpool'dan 4 futbolcuya yer verildi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünün adayları belli oldu.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan 'dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk, 'den ise Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling yılın en iyi oyuncusu adayları arasında yer aldı.

Trent Alexander-Arnold, İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı. Alexander-Arnold'un yanı sıra 'den Tammy Abraham ve Mason Mount, 'dan Marcus Rashford ve Mason Greenwood ile 'dan Bukayo Saka da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.