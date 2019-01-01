İngiltere'de kupa kutlamalarına şampanya yasağı
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Federasyondan yapılan açıklamada, Müslüman futbolcuların inançları ve kulüplerin 18 yaş altı oyuncuları göz önünde bulundurularak İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluk kutlamalarında şampanya patlatma geleneğine son verileceği duyuruldu.
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Açıklamada, kutlamalar esnasında alkol içermeyen sembolik bir içecek kullanılacağı belirtildi.
Daha önce de İngiltere Premier Lig'de maçın adamı seçilen futbolculara ödül olarak şampanyaverilmemesi kararlaştırılmıştı.