İngiltere VAR kararlarını stadyumda gösterecek!

VAR sistemini hala deneme aşamasında olan İngiltere'de, FA Cup maçında VAR'la iptal edilen pozisyonların dev ekrandan gösterileceği açıklandı.

Henüz Premier Lig'de VAR kullanmayan İngiltere'den ilginç bir karar geldi. İngiltere Federasyon Kupası yarı finallerinde kullanılacak olan VAR sistemi, iptal edilen pozisyonlardan sonra büyük ekrandan gösterilecek.

İngiltere Futbol Federasyonu, Federasyon Kupası yarı final maçlarında deneme aşamasındaki VAR uygulamasını genişletme kararı aldı. Bu karar bağlamında maçta yaşanan VAR kararlarını stadyumdaki taraftarlar da izleyebilecek. Böylelikle VAR nedeniyle iptal edilen kararı tüm stadyum görebilecek.

İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçları 6 ve 7 Nisan'da - Birighton ve - Wolverhampton arasında oynanacak.