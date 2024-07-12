İngiltere Premier Lig kulübü, Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı istiyor.

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, 2024-25 sezonu öncesinde yaz transfer döneminin en fazla konuşulan futbolcularından biri.

24 yaşındaki oyuncu, transfer haberleriyle manşetleri süslemeye devam ediyor.

Dortmund ve Napoli de devrede

Takvim'in haberine göre ise Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund ile İtalya Serie A kulübü Napoli, Barış Alper Yılmaz için devreye girdi.

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İki kulübün yıldız futbolcuyu istediği ve Galatasaray'ın en az 30 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Aston Villa çok ciddi

Sabah'ta yer alan habere göre ise İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa, Barış Alper Yılmaz için nabız yokladı.

Unai Emery'nin yönettiği İngiliz kulübü, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Villa'nın, önümüzdeki günlerde Barış Alper için somut teklif vermesi bekleniyor.

Aslan'ın İngilizlerden 35 milyon euro talep ettiği bildirilirken, Davinson Sanchez için ise 25 milyon euro istenildiği aktarıldı.

Cimbom, iki oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde 60 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.