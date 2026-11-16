İngiltere'nin yıldızından cüretkâr bir açıklama: İspanya'yı yeneceğimizi biliyorduk

Declan Rice, İngiltere Milli Takımı oyuncularının, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçlarında İspanya'yı yeneceklerini bildiklerini vurguladı.

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İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde grubunun lideri oldu ve Madrid'de 3-2'lik heyecan dolu bir galibiyet elde ederek İspanya Milli Takımı'nın 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Metro gazetesi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki galibiyetin ardından takım arkadaşlarını büyük ölçüde öven ve İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nın sahibini mağlup edeceğini bildiğini vurgulayan Declan Rice'ın açıklamalarını yayımladı.

Rice, ITV kanalına şunları söyledi: "Onları yeneceğimizi biliyorduk. Teknik direktör Tuchel'in Hırvatistan maçının ardından verdiği mesaj son derece olumluydu."

Rice sözlerine şöyle devam etti: "Belki de ilk on dakika, şimdiye kadar ortaya koyduğumuz en iyi performanstı. Sürekli bir baskı vardı ve iki ya da üç gol atabilirdik."

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Devamında ise şunları ekledi: "Eğer sayısal üstünlüğü kaybedip on kişi kalmasaydık, topa daha fazla sahip olurduk ve oyuncularının baskı için öne çıktığını görmeye başlardık, önümüzde daha büyük alanlar açılırdı; ikinci yarıda yaptıkları gibi hücum oyuncularımıza parlamaları için fırsat verebilirdik."

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Şunları da belirtti: "Yarım saat boyunca 10 kişi oynamak ve bu takım karşısında 3-2 galip gelmek muazzam bir şey. Bu çok büyük bir galibiyet ve buna katkıda bulunan herkese takdirlerimi sunuyorum."

Rice açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İkinci gollerini attıklarında, üzerimizde kurdukları baskının büyüklüğü göz önüne alındığında belki de maçın farklı bir sonuca gideceğini düşündüm, ancak o dirayeti gösterdik."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Elimizdeki her şeyi vermeye devam ettik ve bu forma için, bu takım için, oyuncularımız ve teknik direktörümüz için her şeyi yaptık."

Aynı zamanda Sport gazetesi, İngiltere Milli Takımı'nın galibiyetinin ardından takım kaptanı Harry Kane'in açıklamalarını yayımladı.

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Harry Kane, İspanya'nın güç açısından dünyanın en iyi milli takımlarıyla boy ölçüşebileceğini kabul etti.

Bayern Münih yıldızı şunları söyledi: "Bu maçları en iyi milli takımlar karşısında oynamak ve seviyemizi sınamak bizim için iyi."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Kırmızı karttan önce üstün ve daha etkili olan taraf bizdik, ancak sonrasında her şey değişti ve sona kadar dayanmaya odaklanmak zorunda kaldık."