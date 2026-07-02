İngiltere'nin yıldızı öfkeli: Yedek kulübesinde oturmaktan nefret ediyorum

Barcelona’nın İngiliz yıldızı Anthony Gordon, 2026 Dünya Kupası maçları sırasında İngiltere milli takımının yedek kulübesinde otururken çok gergin hissettiğini belirtti.

Gordon, dün Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maça yedek kulübesinde başladı, ancak ikinci yarıda, tam olarak 60. dakikada oyuna girerek, "Üç Aslan"ın kaptanı Harry Kane'in 2-1'lik galibiyet golünü hazırladı.

İngiltere milli takımı, 75. dakikaya kadar 1-0 gerideyken skoru tersine çevirdi ve Dünya Kupası'nda Meksika ile karşılaşmak üzere son 16 turuna yükseldi.

Maçın ardından Gordon, "Foot Mercato" ağının aktardığına göre basına öfkeli bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: "Yedek oyuncu olmaktan nefret ediyorum. Açıkçası, yedek kulübesinden sahaya çıktığımda çok gergin hissediyorum."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Her topa atılmak istiyorum ve sakin kalmak için kendimi dizginlemeye çalışıyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor, bu yüzden oynamak için sabırsızlanıyordum.”

Gordon, “Oyuna girdiğimde takım arkadaşlarımın yorgun olduğunu hissettim, bu yüzden bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım” diye devam etti.

Gordon, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki Hırvatistan ve Gana ile oynadığı ilk iki maçta ilk 11’de yer aldı, ancak sahada iz bırakamadı ve Panama ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçlarında takım arkadaşı Marcus Rashford’un yerine yedek kulübesinde oturdu.

Gordon’un bu yaz Newcastle’dan Barcelona’ya transfer olduğu ve Dünya Kupası’nın bitiminden sonra Katalan kulübündeki serüvenine başlayacağı belirtiliyor.



