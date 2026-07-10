İngiltere'nin yıldızı, Agiri'nin küfürlü sözlerine yanıt verdi

İngiltere milli takımının kanat oyuncusu Anthony Gordon, Dünya Kupası'nda iki takımın karşılaştığı maç sırasında geniş çapta yayılan bir videoda, Meksika'nın eski teknik direktörü Javier Aguirre'nin kullandığı küfürlü sözlere ilişkin yorumda bulundu.

İlk yarıda su molası sırasında Aguirre, önce orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile konuştu, ardından saha kenarına yakın bir noktada bulunan Gordon'a seslendi. Bu olay, İngiltere'nin Azteca Stadyumu'nda Meksika'yı 3-2 yenerek tur atladığı heyecan verici maç sırasında yaşandı.

Ardından 67 yaşındaki teknik direktör, İngiliz forvet oyuncusuna küfür içeren bir yorumda bulundu ve ikisi de kahkahalara boğuldu.

BBC Sport, Gordon’un “Agüeri’nin ne dediğini hatırlıyorum. Sadece bir şakaydı” şeklindeki sözlerini yayınladı.

"Maçı çevreleyen tüm o hararetli atmosfer ve gerginlik içinde, bu sadece eğlenceli bir andı" diye ekledi.

"Hemen öncesinde savunma oyuncusunu çizgide geçmiştim, bu yüzden söylediklerini bir tür iltifat olarak algıladım. Ben öyle anladım" diye devam etti.

Son olarak, “Maç gerginlikle doluydu, bu yüzden maç sırasında benimle ve Bellingham’la konuşmasını beğendim” dedi.

Bu, maçtaki birçok komik anlardan biriydi ve sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Bunlar arasında, sesini kaybetmiş olan Harry Kane’in maç sonrası röportajı ve İngiltere’nin savunma oyuncusu John Stones’un sakatlık numarası yapması da yer alıyordu.

Agüero, Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Meksika milli takımından ayrıldı ve görev Rafael Márquez’e devredildi.