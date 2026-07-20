İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan, kısa süren bir hastalık mücadelesinin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, İngiltere milli takımının efsanesi, karın ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra geçtiğimiz Ocak ayında dördüncü evre mide kanseri teşhisi konmuştu.

Keegan, oyuncu olarak başarılarla dolu futbol kariyeri boyunca Liverpool formasıyla adını duyurdu; İngiltere Milli Takımı ile 63 uluslararası maça çıktı ve daha sonra Fulham ve Manchester City kulüplerinde teknik direktörlük yaptı.

Merhum teknik direktör, St James’ Park’taki iki teknik direktörlük döneminin ilkinde Newcastle United’ı Premier Lig’e yükseltti ve lig şampiyonluğuna çok yaklaşmış, ancak şampiyonluk Manchester United’ın eline geçmişti.

Merhum yıldızın ailesi resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Derin bir üzüntü ve kederle, Kevin Keegan’ın 75 yaşında vefat ettiğini duyuruyoruz.”

Açıklamada ayrıca şunlar da yer aldı: “Eski İngiltere milli takım oyuncusu ve teknik direktörü, kanserle mücadele ediyordu ve son anlarında eşi ve kızlarının yanında idi.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “İki kez Altın Top ödülünü kazanan Kevin, çok sevilen bir eş, baba ve dedeydi. Aile, Kevin’e verdikleri tüm destek için muhteşem sağlık ekibine teşekkür etmek istiyor.”

Aile, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Bu, herkes için son derece zor ve ağır bir dönemdir; ailemize yeterli alan ve mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz.”

Ailenin geçtiğimiz Ocak ayında yayınladığı bir önceki açıklamada, Keegan’ın karın bölgesinde devam eden şikayetler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

O dönemde yayınlanan açıklamada şunlar da yer almıştı: “Tıbbi testler ve incelemeler sonucunda kanser teşhisi konuldu ve Kevin bu nedenle tedaviye girecek.”

Kegan, kanser teşhisi konulduktan sonra ilk kez kamuoyuna çıktığı geçen Mayıs ayında yaptığı açıklamalarda, “Sizin hastalığınızla mücadele etmek için bu yeni yöntemi uygulayan seçkin bir doktorumuz var” şeklindeki güvenceyi aldıktan sonra tedaviye iyi yanıt verdiğini belirtmişti.

Kegan, tedavi eden doktor hakkında şunları söyledi: “O bir Liverpool taraftarıydı, bu yüzden onunla görüşmeye gittim ve ne demek istediğimi anlıyorsanız, asla tek başıma kalmayacağımı çok iyi biliyordum.”

Merhum yıldız, Scunthorpe kulübünde başladığı olağanüstü kariyerini, Anfield’daki Reds’in kalesine transfer olduktan sonra sürdürdü. Burada üç kez İngiltere Birinci Lig şampiyonluğu, bir kez Avrupa Kupası ve iki kez UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı.

1977 yılında Keegan, Alman kulübü Hamburg’a transfer oldu. Burada 1978 ve 1979 yıllarında üst üste iki kez Avrupa’nın En İyi Futbolcusu ödülünü kazandı, Alman Bundesliga şampiyonluğuna ulaştı ve 1980 yılında Avrupa Kupası finaline yükseldi.

Keegan, 1999 yılında Glenn Hoddle'ın ardından İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi, ancak 2000 yılında Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından ve eski Wembley Stadyumu'nda oynanan son maçta Almanya Milli Takımı'na yenildikten sonra istifasını sundu.

İngiliz teknik direktör daha sonra hem Fulham hem de Manchester City kulüplerini Premier Lig'e yükseltti.

Merhum efsane Kevin Keegan, altı farklı kulüpte geçirdiği başarılarla dolu profesyonel kariyeri boyunca oynadığı 592 maçta 204 gol attı.