İngiltere Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü belli oldu

İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate'in ardından Lee Carsley geçici teknik direktör olarak koltuğa oturdu.

Carsley geçici teknik direktör oldu

Uluslar Lig için takımın başında olacak

Southgate, Euro 2024'ün ardından görevden ayrılmıştı

NE OLDU? Everton'ın eski orta sahası Lee Carsley, Temmuz 2021'den bu yana İngiltere'nin U21 takımını çalıştırıyordu ve 2023'te Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar. EURO 2024'ten elenmelerinin ardından Gareth Southgate görevinden ayrılmıştı. Southgate'in koltuğunu geçicic olarak Lee Carsley alacak.

BÜYÜK RESİM: 50 yaşındaki teknik direktör, İngiltere'nin İrlanda ve Finlandiya'ya karşı oynayacağı Uluslar Ligi maçlarında takımın başında olacak. Carsley'nin takımın başında tamamen kalma ihtimali de var.

NE SÖYLENDİ? Carsley şunları söyledi: "Geçici olarak İngiltete kadrosuna liderlik etmek benim için bir onur. Federasyon yeni bir teknik direktör bulma sürecindeyken oyunculara ve milli futbolun şartlarına aşina olduğum için takıma rehberlik etmem mantıklı olacaktı. Ana önceliğim devamlılık."