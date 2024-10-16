İngiltere Milli Takımı'nda Thomas Tuchel dönemi

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı.

İngiltere'de Tuchel dönemi

Ocak 2025'te görevine başlayacak

Tuchel'in ilk milli takım görevi

NE OLDU? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası Gareth Southgate ile yollarını ayıran İngiltere Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu. İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Southgate'in ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Lee Carsley, Kasım ayndaki UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başında olacak. Thomas Tuchel ise 1 Ocak 2025 itibarıyla görevine başlayacak. Thomas Tuchel'in ekibinde Anthony Barry de yer alacak.

NE SÖYLENDİ? Thomas Tuchel şunları söyledi: "İngiltere Milli Takımı'na liderlik etme onuruna layık görüldüğüm için çok gururluyum. Bu ülkede uzun zamandır oyuna karşı kişisel bir hissediyorum. İngiltere'yi temsil etme şansına sahip olmak çok büyük bir ayrıcalık ve bu özel oyuncu grubuyla çalışma fırsatı çok heyecan verici."

Haberin devamı aşağıda

İngiltere Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham şunları söyledi: "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Thomas Tuchel ve ona destek olması için Anthony Barry ile anlaştığımız için çok mutluyuz. Gareth'ı istifası sonrası adayları inceledik ve kriterlerimize göre değerlendirdik. Thomas ve ekibinin tek amacı 2026 Dünya Kupası'nı kazanma şansımızı en üst düzeye çıkarmak."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Thomas Tuchel, Fabio Capello ve Sven-Goran Eriksson ardından İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran üçüncü yabancı teknik direktör olacak. Tuchel, kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev yapacak. Alman antrenör daha önce Bayern Münih, Chelsea, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Mainz'ı çalıştırdı.