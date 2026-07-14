İngiltere maçı öncesinde... MacAlister, Maradona'nın ruhunu canlandırıyor

Arjantinli yıldız Alexis McAllister, milli takımının antrenmanı sırasında basına konuşarak, yarın Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere milli takımıyla oynanacak beklenen karşılaşmaya ışık tuttu.

Orta saha yıldızı, rahmetli efsane Diego Maradona'yı anarken, "Tango"nun maça nasıl yaklaşacağını açıkladı ve "Üç Aslan"ın bazı taktiksel özelliklerini analiz etti.

ESPN’in aktardığına göre, İngiltere Premier Lig’de Liverpool forması giyen McAllister, Arjantin ile İngiltere arasındaki klasik karşılaşmaların tarihsel arka planı hakkında sorulduğunda şunları söyledi: "Bu hafta Diego bize ilham verdi." Bu sözler, 1986 Meksika Dünya Kupası çeyrek final maçını anımsatıyor; o maçta Maradona, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti getiren iki golü atmıştı.

O maç, “Tanrı’nın Eli” ve “Yüzyılın Golü” olarak anılan iki an sayesinde futbol tarihine sonsuza dek kazındı; bu iki an, o karşılaşmayı Dünya Kupası tarihinin en önemli bölümlerinden biri haline getirdi. Bu tarihi karşılaşmanın üzerinden kırk yıl geçtikten sonra, iki dev takım Dünya Kupası’nda yine belirleyici ve kader belirleyici bir aşamada karşı karşıya geliyor.

Maçın tarihsel boyutlarının ötesinde, McAllister, teknik direktör Lionel Scaloni’nin takımının, rakibin özelliklerinin farklı olması nedeniyle her zamanki rekabetçi oyun tarzını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Bu bağlamda, orta saha yıldızı şöyle konuştu: "Rakibin kim olduğu fark etmeksizin her zaman aynı şekilde oynuyoruz." Bu açıklama, Scaloni dönemini karakterize eden temel ilkelerden birini yansıtıyor: Takımın net bir kimliğini korumak ve milli takımı yarı finale taşıyan teknik ilkelerden ödün vermeden her maça hazırlanmak.

Arjantin, fiziksel gücü ve yüksek temposu ile öne çıkan, ayrıca yoğun baskı altında maçlara alışkın oyunculara sahip bir rakip karşısında kendi oyun stilini dayatmaya çalışıyor. Bununla birlikte, Arjantin kampı, hazırlıkların aksamaması için maçla ilgili tüm dış etkenlerden uzak durmakta ısrarcı.

Bu bağlamda, McAllister, İngiltere milli takımı hakkında ilk taktiksel değerlendirmesini yaptı ve onların alışılagelmiş savunma düzenini inceledi; şöyle dedi: “Defans açısından İngiltere, diğer birçok milli takım gibi 4-4-2 dizilişiyle oynuyor.” Turnuvada arka arkaya oynanan maçlar nedeniyle biriken yorgunluk nedeniyle takımın henüz yarı final maçı için yoğun taktik hazırlıklara girmediğini açıkladı.

Antrenman seansı sırasında kamp içindeki atmosferi anlatan teknik direktör, “Bu sabah, her şeyden çok iyileşme ve dinlenmeye odaklanıyoruz” dedi. Arjantin milli takımı, çeyrek finalde İsviçre’yi eleyerek bu tura yükselirken, İngiltere ise Norveç’i mağlup ederek yarı finale adını yazdırmıştı.