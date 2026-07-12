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İngiltere karşısında Haaland'ın değiştirilmesinin sırrı

Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
Dünya Kupası
E. Haaland
S. Solbakken
Norveç
İngiltere
ABD

"On dakika önce onu değiştirmem gerekirdi"

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Ståle Solbakken, Norveç’in beraberlik golüne en çok ihtiyaç duyduğu anda, uzatma dakikalarında yıldız oyuncusu Erling Haaland’ı oyundan çıkarma kararıyla büyük şaşkınlık yarattı.

Bu karar, birçok izleyici için anlaşılması zordu. Solbakken, maçın ardından bir açıklama yaptı.

Alman Bild gazetesi, Solbakken'in şu sözlerini aktardı: "Onu oyundan almak zor bir karar değildi. Belki de onu on dakika önce oyundan çıkarmalıydım."

Ve şöyle devam etti: “Dünya Kupası’nda harika bir performans sergiledi ve her maçta elinden gelenin en iyisini yaptı.”

"Ayrıca, ikinci yarıda uyluk bölgesinde ağrılı bir çürük geçirmiş gibi görünüyordu" diye devam etti.

Dünya Kupası
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İngiltere
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Arjantin
ARG

Acı bir elenmeye rağmen Solbakken, forvetine sadece övgüde bulundu ve şöyle dedi: “Beş maçta yedi gol attı. Bir oyuncudan bundan fazlasını isteyemezsiniz.”

Haland'ın sahada olmaması üzerine İngiltere üstünlüğünü koruyarak maçı 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. İngiltere, İsviçre'yi 3-1 mağlup eden Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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