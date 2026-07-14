İngiltere ile Arjantin arasındaki maç öncesinde benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri alındı

Dünya çapında futbolseverlerin heyecanla beklediği bu gecede, ilgi sadece yeşil sahada olacaklarla sınırlı kalmayacak, sahanın dışına da uzanacak; zira İngiltere ile Arjantin arasındaki tarihsel gerginlik, Atlanta şehir yetkililerini Dünya Kupası yarı finalinde gerçekleşecek bu beklenen karşılaşma öncesinde güvenlik tedbirlerini artırmaya itti. Bu küresel etkinliğin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için yoğun hazırlıklar sürüyor.

İngiliz Yayın Kurumu BBC’nin aktardığına göre, ABD’li yetkililer Çarşamba akşamı İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı sırasında sıkı güvenlik önlemleri uygulanacağını duyurdu.

Uluslararası futbol tarihinin en heyecan verici karşılaşmalarından biri Atlanta Stadyumu’nda yeniden sahnelenecek. İngiltere, son şampiyonu devirip, 1966’daki tarihi şampiyonluğundan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşmayı hedefliyor. Atlanta polisi, iki milli takımı birbirine bağlayan tarihsel ve siyasi arka plan göz önüne alındığında, bu karşılaşmanın özel niteliğinin gayet farkında.

1982 yılında İngiltere ile Arjantin arasında Falkland Savaşı patlak vermiş ve 74 gün süren çatışmalarda 649 Arjantinli asker, 255 İngiliz askeri ve üç sivil hayatını kaybetmişti. İngiltere tarafından “Falkland Adaları” olarak bilinen, Arjantin’in ise “Las Malvinas” adını verdiği bu adalar, iki ülke arasında hâlâ egemenlik anlaşmazlığı konusu olmaya devam ediyor.

Atlanta Polisi resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Şehir, Dünya Kupası yarı final maçına ev sahipliği yapmaya ve artan sayıda sakin ve ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken, Atlanta Polis İdaresi şehir genelinde emniyet ve kamu güvenliği önlemlerini güçlendirdi.”

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “Ek personel ve güvenlik kaynakları halihazırda görevlendirilmiştir ve herkese güvenli ve keyifli bir deneyim sunmak amacıyla, etkinlik alanları ve çevresinin yanı sıra eğlence bölgeleri ile kalabalık yerlere stratejik olarak dağıtılmaya devam edilecektir.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “Bu önleyici tedbirler, halkı korumak, suç faaliyetlerini önlemek ve hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin bu tarihi etkinliği güvenli bir ortamda keyifle yaşamalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.”

Arjantin milli takım oyuncuları, son 16 turunda Mısır’ı 3-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup ettikten sonra, Malvinas Adaları’na atıfta bulunan bir tezahürat yaparken, Arjantin futbol efsaneleri Diego Maradona ve Lionel Messi’nin de yer aldığı görüntülerle tartışma yaratmıştı.

İki takımın karşılaşma geçmişi pek çok unutulmaz an barındırıyor. Bunların en önemlisi, 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçıdır. O maçta Diego Maradona, ünlü iki golünü atarak ülkesini İngiltere karşısında zafere taşımıştı; bu gollerin arasında, futbol tarihinin en tartışmalı gollerinden biri olarak kalan “Tanrı’nın Eli” golü de yer alıyordu.

Öte yandan, Arjantin’in kaptanı Lionel Messi, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar” olarak bilinen takımla karşılaşmaya hazırlanıyor. İki milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelmesi yaklaşırken, Arjantin'deki “2 Nisan Savaşı Gazileri Derneği” taraftarlara spor tutkusu ile siyasi anlaşmazlıkları birbirinden ayırmaları çağrısında bulundu.

Dernek yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uluslararası platformlarda egemenlik, diplomasi, tarihsel gerçekler ve ulusal anayasamızda yer alan, müzakereye açık olmayan barışçıl talepler yoluyla korunur... Spor tutkusu ile ulusal mesele arasında net ve kesin bir ayrım çizgisi çizilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz... Top yuvarlanır, renklerimize duyduğumuz gurur katlanarak artar, ancak hafıza sarsılmaz kalır."

İngiltere milli takımının kalecisi Jordan Pickford ise hafta başında, bu karşılaşmanın “sadece bir futbol maçı” olduğunu vurgulayarak, maç sırasında “futbolun kendi adına konuşacağına” olan güvenini dile getirdi.

Aynı zamanda, ABD polisi, Birleşik Devletler’de bulunan İngiliz taraftarların olumlu davranışlarını övdü; ancak hafta sonu boyunca Birleşik Krallık’ta futbolla ilgili 500’den fazla olay yaşanmasının ardından, İngiltere’deki taraftarları da onlara örnek olmaya çağırdı.

Bu olaylar, İngiltere’nin çeyrek finalde uzatmaların ardından Norveç’i 2-1 mağlup etmesiyle aynı zamana denk geldi; bu maçla ilgili ayaklanmalar ve ihlaller nedeniyle 100’den fazla kişi gözaltına alındı.