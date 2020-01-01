FA Kupası

İngiltere Federasyon Kupası 27 Haziran'da devam edecek

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Getty
Mart ayında durdurulan turnuvanın 27 Haziran'da yeniden başlatılması hedefleniyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, çeyrek final maçları 21-22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın devamına ilişkin hazırlanan taslak takvimi paylaştı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gereken sağlık koşullarının sağlanması durumunda çeyrek finaller 27-28 Haziran, yarı finaller 11-12 Temmuz, final karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

Kupadaki çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Leicester City-Chelsea 

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