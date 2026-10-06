Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı, aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, Portekizli yıldız ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki tartışmanın sürmesinin yol açabileceği sonuçlar konusunda uyarıda bulunarak, teknik direktörün açıklamalarından geri adım atmaması ve krizi net bir şekilde çözmemesi halinde görevden alınma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini değerlendirdi.

Ferdinand, "Rio Ferdinand Presents" adlı podcast yayınında, Jesus'un durumu ele alış biçimi nedeniyle alenen özür dilemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Teknik direktör özür dilemeli, aksi takdirde görevden alınır. Alenen çıkıp şunu söylemeli: Bu durumu değerlendirirken hata yaptığımı kabul ediyorum."

Eski İngiliz savunmacı, krizin sürmesinin Portekiz Milli Takımı'nın popülaritesine de yansıyabileceğine dikkat çekerek, milli takımın kanallarındaki takipçi sayısındaki düşüşle alay etti ve şöyle konuştu: "Durum bu şekilde devam ederse yarın takipçi sayısı 10 milyona iner."

Ferdinand, Portekiz Futbol Federasyonu içindeki "iletişim eksikliği" olarak nitelendirdiği durumu eleştirerek, Ronaldo ile olan ilişkinin daha net olması gerektiğini değerlendirdi ve şöyle dedi: "Cristiano Ronaldo ile oturup ona şunu söylemeleri gerekiyor: Yapmak istediğim şey bu, eğer bunun bir parçası olmak istemiyorsan bana söyle, ama işler bu şekilde yürüyecek."

Krize rağmen Ferdinand, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na katkı sağlayabileceğine hâlâ inanıyor ve asıl tartışmanın, her maçın niteliğine göre ister ilk 11'de ister etkili bir yedek olarak olsun, oyuncunun takım içindeki rolü üzerine yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

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Şunları ekledi: "Ona inanıyorum. Buradaki soru şu: İlk 11 oyuncusu mu olacak, yoksa maçlarda etkili bir yedek mi, yoksa bazı maçlarda ilk 11'de, bazı maçlarda yedek mi olacak? İşte yürütülmesi gereken diyalog bu."

Ferdinand, teknik direktörün görevinin yalnızca taktik planlar hazırlamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda oyuncuları yönetmeyi ve yıldızlarla ilişki kurmayı da kapsadığını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: "Bu teknik direktörler bir takımı yönetmek için para alıyor, ama aynı zamanda bireyleri yönetmek için de para alıyorlar."